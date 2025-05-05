中年好聲音3｜趙浚承勇奪回合冠軍+MVP 逆轉勝殺入最後7強

《中年好聲音3》昨晚（4日）「經典情歌」8強戰競爭激烈，最終趙浚承因為真情獻唱《Forever Love》給到現場打氣的太太，成功打動所有評審獲得98分，除成本回合第一名，還同時獲嘉賓評審王馨平頒發MVP，令他本回合獲得14分累積分數；至於向來以唱功取勝的王鄭浚仁，獻唱《I Will Always Love You》雖然歌唱技巧獲一再肯定，可惜卻因評審整體感覺「情感不足」僅獲88分，成本回合最低分，累積分數僅得5分。
王鄭浚仁出局
由於趙浚承與王鄭浚仁本回合累積分數相差9分，二人總累積分數排名出現戲劇性變化。原本以3分落後王鄭浚仁、以25分總累積分數排名第八名的趙俊承，經過本回合總累積分數激增至39分，由原本的第八名躍升至第六名。至於原本以28分排名第七名的王鄭浚仁，因本回合只得5分累積分，結果以總累積分數33分排名第八名，成為今集被淘汰選手。
趙浚承多謝太太
抱著隨時被Foul心態、放盡一唱的趙浚承，對於榮獲MVP大為感動，並淚流披面多謝太太一直以來的支持及包容：「多謝咁多位評審老師，一步一步幫我搵番個自信。今日呢個MVP係我老婆嘅，謝謝！『老婆，在那麼多個月的比賽過程，我沒有太多時間去照顧孩子，多謝老婆』。」趙太在台下聽時亦表現得相當感動，一再掩臉兼熱淚盈眶。
談到頒發MVP準則，王馨平直指因覺得趙浚承有突破：「MVP應該係今晚令我哋覺得有所突破嘅，所以我鍾意降龍十八掌（指趙浚承）！」對於昨晚戲劇性賽果，網上引發熱議，有網民為王鄭八強止步感到可惜，亦有網民大讚趙浚承確是大躍進：「韓國人（趙浚承）呢幾Round的確進步咗好多」、「浚承係唱得好聽，冇（無）話可說」、「今集趙同金係唱得都好喎」、「王鄭雖敗猶榮」。
讓參賽者打造專屬自己的舞台
另雖有網民質疑趙浚承的「結婚片段」Video Wall是製作組偏心刻意安排，但其實一直以來，《中年3》製作團隊都積極配合參賽者的舞台想法，包括化妝、髮型、造型、道具、樂器、Video Wall、舞台走位等，例如在第9集團戰，劉洋、趙浚承、王鄭浚仁、何平秋及曹越獻唱《我的歌聲裡》，也別具心思地要求Video Wall播放五人綵排時的照片予以配合。昨晚一集亦然，除趙浚承想趁「最後一擊」留下美好回憶，張與辰要求身穿白禮服及「花園婚禮」Video Wall配合參賽歌《愛很簡單》，而占士丁丁亦要求身穿白色Bling Bling燕尾服及「教堂」Video Wall配合《妳的名字我的姓氏》。