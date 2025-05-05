中年好聲音3｜趙浚承回應網傳內定賽果獲冠軍名次：咁犀利

趙浚承今日（5日）出席《中年好聲音3》7強見面會，他接受《am730》訪問指現階段最緊張總決賽當天不記得歌詞，講到總決賽衣着打扮方面，他則笑言：「我係一個好佛系嘅人，服裝方面都係交俾TVB嘅人去幫我搞。」被問到是否得知肥媽最近的身體狀況，他說：「我相信肥媽都好壯健，冇嘢嘅，現在都冇人話俾我聽肥媽嘅情況係點，希望佢可以早日康復。」講到網傳總決賽賽果獲冠軍名次，他表示：「咁犀利！多謝大家咁睇得起我，喺我嘅心態我就好放鬆，我自己冇留意呢啲嘢，都係朋友話俾我知，我淨係享受呢個舞台。」

指參加《中年好聲音3》重拾自信心

趙浚承真情剖白入行17年轉變：「呢17年最大嘅轉變就係比較磨滅咗好多嘢，由一開始信心滿滿嘅一個年輕人，當初係做男團滿懷希望，但慢慢磨吓磨吓直到而家就變得平穩啲，聽到啲人點樣話我同埋讚我，唔會話太過驕傲，又或者太過低落，因為人大咗平和。」談到當初做偶像時期是否會過分自信，他說：「會呀！因為當年仲後生，都係二十幾歲，嗰一份自信真係幾犀利，呢個比賽中間個過程我都係慢慢累積攞返啲自信，前幾年我真係失去自信，我覺得呢一刻我信心返返嚟少少。」他指自己經過磨練後變得成熟許多，並笑言：「咁多年來無變嘅宗旨，就係由細到大我就係一個唔鍾意好努力去爭取一啲嘢嘅人，覺得要有就會有。」他坦言年輕階段出席樂壇頒獎典禮的時期，已經自覺沒有獎項，並直言：「我嗰陣時已經覺得我哋唱得唔好，所以冇諗過一定話要攞獎，嗰陣時嘅感覺係志在參與。」