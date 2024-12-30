中年好聲音3︱趙浚承謙稱「掹車邊」參賽 黃博帶隊表現出色打高兩班

昨晚播出的《中年好聲音3》，本回合最高分的劉洋隊，在分組後曾爆「失聲風波」，隊員趙浚承自揭吃過蛇羹後突然失聲，綵排時未能開聲唱歌，需由王鄭浚仁代唱；曾以男子組合Square出道的趙浚承謙稱「掹車邊」參賽：「心情好驚，我好鍾意唱歌，曾經出過道，之後離開做其他行業，放棄咗唱歌，覺得自己冇機會。同呢班人聚埋有共同喜好同愛好，好難得，我掹車邊跟住佢哋。」

五人演繹《我的歌聲裡》贏盡全場拍掌聲，張佳添激讚：「你呢班人可以成團，好厲害！劉洋有一段發揮得非常之好，其餘四個都冇失色。」周國豐亦讚劉洋音樂感強：「簡單幾句verse已將首歌帶到出嚟，整體五個人完全合格，冇可能foul你哋。」