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娛樂
2024-12-30 15:15:00

中年好聲音3︱趙浚承謙稱「掹車邊」參賽 黃博帶隊表現出色打高兩班

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趙浚承稱，食完蛇羹突然失聲。

趙浚承稱，食完蛇羹突然失聲。

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昨晚播出的《中年好聲音3》，本回合最高分的劉洋隊，在分組後曾爆「失聲風波」，隊員趙浚承自揭吃過蛇羹後突然失聲，綵排時未能開聲唱歌，需由王鄭浚仁代唱；曾以男子組合Square出道的趙浚承謙稱「掹車邊」參賽：「心情好驚，我好鍾意唱歌曾經出過道，之後離開做其他行業，放棄咗唱歌，覺得自己冇機會。同呢班人聚埋有共同喜好同愛好，好難得，我掹車邊跟住佢哋。」

五人演繹《我的歌聲》贏盡全場拍掌聲，張佳添激讚：「你呢班人可以成團，好厲害！劉洋有一段發揮得非常之好，其餘四個都冇失色。」周國豐亦讚劉洋音樂感強：「簡單幾句verse已將首歌帶到出嚟，整體五個人完全合格，冇可能foul你哋。」

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隊長劉洋、趙浚承、曹越、何平秋、王鄭浚仁演出《我的歌聲裡》，表演出色獲91分。 黃博表現出色，獲Eric Kwok大讚把聲識演戲。 黃博任隊長，率領任永健、羅逸軒、杜閱、陳嘉琦演出《到底發生過什麼事》，奪得88分，屈居第二。

屈居第二的黃博隊，被周國豐大讚表現極佳：「個頭開得好好，三個女仔嘅穩定性令我哋好快進入到首歌。唯一要扣分係去到music bridge之後，chorus部分個力量，黃博係有啲要負責，力量去唔到將首歌推進再上一層。」

Eric Kwok反而被黃博的演技吸引著：「黃博企喺後面嗰幕，我好鍾意，佢好有戲，成個表情話畀你知隻歌講乜、唱緊乜，身為歌手有戲好緊要。」五人得悉分數奪得88分好成績，即擁作一團感動流淚，羅逸軒感觸良多：「我哋五個係好內斂嘅人，開頭讓得好緊要，行前一步又退一步，好開心你哋睇到我哋當中嘅合作。」

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