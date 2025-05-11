中年好聲音3｜車婉婉聞肥媽中招勁擔心 難捨節目結束感失落

《中年好聲音3登峯之戰》將於今天(11日)舉行，張與辰、黃博、李金凱、趙浚承、劉洋、占士丁丁以及陳芷盈昨日到啟德啟藝館彩排及揀選比賽出場先後次序。同時，擔任主持的車婉婉亦有在場看他們選位。

唔捨得《中年好聲音3》

由於車婉婉在今輯不單要為占士丁丁翻譯，同時也要為李金凱、劉洋翻譯，她笑謂現時搵食困難，自己的兩文三語的確不錯，呼籲大家可以找她做不同活動的司儀。她表示為了今次活動，更報讀了北京腔普通話課程。對於日後不用再為他們常常翻譯，她相信日後還有很多機會，因為之後還有不同表演，甚至《中3》的音樂會。

觀眾對於《中年好聲音3》晉級人士愈來愈多爭議聲音，車婉婉表示節目已盡力做到公平。她又提到今次比賽的時間過得很快，來到尾聲，自己非常不捨得，「我會有少少後遺，因為開親工就好高轉數，好想幫到佢哋，令觀眾認識佢哋，開咗部機，突然唔使做，都唔知點。」