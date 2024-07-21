中年好聲音3｜阿婆撐枴杖到場清唱 暪住仔女去電視台面試

《中年好聲音3》今日進行第二輪海選，由肥媽、張佳添及海兒擔任評判，在海選開始前，肥媽等表示希望今日有些特別參賽者出現，盼可以發掘到一些很勁、唱歌好聽的參賽者。他們邀首位參賽者出場，甫出場的是一位撐枴杖的婆婆登場，她沒有歲數，表示比起在座3位的年紀大很多，肥媽說︰「你唔係大我好多啫！」婆婆即謂︰「我大你好多！」

暪仔女報名面試

這名婆婆的號碼是1407號，姓賴，她表示在非洲工作二十年，在十年前回港退休，發現自己有癌症，心情十分低落，不想見人，直至近年才走出來。她說︰「我睇你哋《中年好聲音》，我想報名參加，但阿女就話『你超齡啦！你唱咩歌呀？唔好唱！你想威就去書房拎出嚟擺，唔好去爭！』我今日冇叫佢哋嚟，由工人姐姐陪我嚟！」

她透露在非洲工作期間，如不用在工廠工作，便會去俱樂部，自己會在俱樂部唱歌。她表示為了今次參賽，專登去深水埗找歌詞，但發現那些店舖都執笠，最後只能清唱蔡琴的《三年》。婆婆唱完之後，再次表示仔女不知道她來參賽。