中年好聲音3｜陳曉東任嘉賓評審戲王上身 與肥媽默契兼火花十足

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，後天周日晚播出一集，是本輪20強晉身16強的淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東擔任嘉賓評審。今集節目將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強用靚聲帶觀眾進入《中年3》的20強競賽。

低分者入中年危機區

20強競賽以淘汰形式進行，20位參賽者將分成兩組進行上下半場競賽。按上回合「搶分戰」的分數由高分至低分排序，上下半場各有10位參賽者進行一對一PK賽，高分參賽者可以優先以暗牌形式選擇出場及對戰位置；高分者直接晉級，低分者則到中年危機區等候，每半場將淘汰兩位參賽者，換言之本回合共淘汰4名參賽者。3月2日播出一集，上半場主題為「那些年我們聽過85年至94年的電台歌曲」，出戰參賽者及歌單如下：李創偉《不羈的風》、侯靜伊《最愛是誰》、陳芷盈《女人的弱點》、陳嘉琦《難得有情人》、曹越《分手總要在雨天》、張與辰《一生何求》、陸東成《你令我快樂過》、王鄭浚仁《特別的愛給特別的你》、趙浚承《流言》及劉曉昆《愛上一個不回家的人》。