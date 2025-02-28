中年好聲音3｜陳曉東任嘉賓評審戲王上身 與肥媽默契兼火花十足

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，後天周日晚播出一集，是本輪20強晉身16強的淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東擔任嘉賓評審。今集節目將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強用靚聲帶觀眾進入《中年3》的20強競賽。
低分者入中年危機區
20強競賽以淘汰形式進行，20位參賽者將分成兩組進行上下半場競賽。按上回合「搶分戰」的分數由高分至低分排序，上下半場各有10位參賽者進行一對一PK賽，高分參賽者可以優先以暗牌形式選擇出場及對戰位置；高分者直接晉級，低分者則到中年危機區等候，每半場將淘汰兩位參賽者，換言之本回合共淘汰4名參賽者。3月2日播出一集，上半場主題為「那些年我們聽過85年至94年的電台歌曲」，出戰參賽者及歌單如下：李創偉《不羈的風》、侯靜伊《最愛是誰》、陳芷盈《女人的弱點》、陳嘉琦《難得有情人》、曹越《分手總要在雨天》、張與辰《一生何求》、陸東成《你令我快樂過》、王鄭浚仁《特別的愛給特別的你》、趙浚承《流言》及劉曉昆《愛上一個不回家的人》。
本集焦點演出為上回合奪得MVP的張與辰，選唱陳百強的《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲，唱畢後不禁感觸落淚，連肥媽也被其歌聲感動得眼濕濕。與辰表示想起與家人的兒時回憶十分感觸，今次刻意撇開歌唱技巧，用心去投入演出：「乜都唔去諗，好純粹咁由心入面去感受隻歌。」評審陳曉東對張與辰激讚：「我聽第一句就明，聽第三句進入咗狀態，令到我都好感動，完全聽到晒入面種無奈，我覺得好好。」常說「Less is more」的張佳添坦言被融化：「一首簡單嘅歌，簡簡單單用個心唱就好好聽，中音至中低音嘅聲，直情融化咗我，覺得有一股能量罩咗呢間廠！」
海兒斜膊登場揮紙巾
除了張與辰情感豐富的實力演出成焦點外，評審們的互動表現同樣勁搶fo！陳曉東和肥媽拍在一起火花兼默契十足，不時戲王上身模仿參賽者的苦情慘樣，引發全場爆笑。陳曉東指陸東成造型似白馬王子，唱呂方歌曲《你令我快樂過》沒有失戀感覺，肥媽開玩笑：「你即係話呂方似失戀啦！」令陳曉東尷尬回應：「Er……係，多啲。」場面搞笑。而之前在香港區賽區百強盲選時擔任嘉實評審的海兒，本回20強競賽回歸，穿單肩斜膊Look已經十分吸睛，她更與參賽者大玩紙巾互動，見海兒揮動紙巾姿勢優美，車婉婉也戥男參賽者開心：「你就好，好多人都想同海兒老師玩紙巾！」