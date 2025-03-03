中年好聲音3｜陳芷盈向偶像陳曉東示愛 李創偉陳嘉琦被Foul淚灑後台

由車婉婉擔任主持節目《中年好聲音3》，逢周日晚8時翡翠台播出，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，海兒與陳曉東亦一同擔任嘉賓評審。 本輪是20強晉身16強一對一PK賽上半場競賽，昨晚（2日）最高分數的演出，是張與辰獻唱的《一生何求》，奪得95分亮麗成績。而第二是獻唱《女人的弱點》的陳芷盈，獲得92分；上一秒在舞台上超自信演出，下一秒對著偶像陳曉東即變回小粉絲，並向偶像示愛：「東東老師，我好鍾意你呀！」東東面對粉絲依然拿出嚴格標準，對芷盈演出有讚亦有彈：「成件事好放鬆，唯一開頭要擘大啲個口，唔好唱到英文咁。去到後尾入chorus之後，全部清楚番晒，keep番個groove。」肥媽激讚呼吸、停頓位處理得完美無瑕：「我好鍾意，你個抖氣、groove同埋停頓抖氣地方都好靚，令到我哋跟你個groove去郁。」張佳添指芷盈這首中慢版R&B風的《女人的弱點》，帶抒情得來又groovy，其實掌握程度甚難：「我覺得你係掌握到，但未發揮得淋漓盡致，ad lip你又唱得特別好，係高音假聲虛咗少少，再 work on高音嘅力氣就更加正。」

區瑞強搞笑扮林子祥 Tone 本集共有5位參賽者，李創偉、陳嘉琦、曹越、陸東成和趙浚承，PK失敗跌入中年危機區，最終評審們決定淘汰分別獻唱《不羈的風》獲得80分的李創偉及《難得有情人》獲得84分的陳嘉琦。李創偉在台上分享感言時表示不會哭，希望以最歡樂最好的一面給予觀眾，豈料回到後台看回昔日海選的照片，最終仍然落下男兒淚：「記得海選時個key都揀錯，真係冇諗過自己入到圍。當入咗呢個比賽，其實聽到好多聲音『靚仔大晒㗎嘛』、『咪又係貪佢靚仔』，我內心更加一定要做到最好。其實預咗呢一日會嚟，所以每一次都好珍惜，好感激呢個舞台，可以喺呢個年齡、呢個時候，有一樣咁正嘅嘢畀我哋追夢。」

至於本回主動挑戰高分選手的陳嘉琦，以8分之距輸給陳芷盈並跌入危機區，在台後分享感受時同樣感觸得激動落淚，坦言跟20年前參加歌唱比賽完全不同，更對被肥媽點評時指她自信心不足作回應：「好多人覺得我喺台上唔自信，其實唔係唔自信，我覺得係唔甘心。」又指：「依家唔當係一個比賽，係一班好朋友聚埋唱想唱嘅歌。呢屆選手確實係好犀利，亦都好值得我學習，入到20強好難得。」本集節目別具心思，將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強（Albert）用靚聲帶觀眾進入《中年3》的20強競賽，除了分享與樂壇老友記之間的舊事，又模仿好友林子祥（阿Lam）聲線，隔空整蠱老友：「記者成日問我『你最愛是誰呀』，不如問我最鍾意食咩生果啦，我梗係鍾意salad（音調近似莎莉，太太葉蒨文暱稱）啦。」Albert還提及林憶蓮如何由藝名「六一一」的小DJ蛻變成天后歌手，直言：「睇電視頒獎禮有最佳進步獎，如果當時有資格做評審，一定會頒獎畀林憶蓮。」