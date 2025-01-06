中年好聲音3︱陸東成有大將之風 蕭偉倫被淘汰谷婭溦淚流

《中年好聲音3》昨晚播出的一集，除了固定班底外，今集起劉美君將出任嘉賓評審；谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師。本回30強「導師分組賽」，上半場賽事戰況相當激烈，「雙浚配」趙浚承與王鄭浚仁合唱《我不會唱歌》，以90分霸佔第一名，二人所屬的綠組亦以244分成三隊中最高分；藍組則以238分成為最低分隊伍，需按照賽制由評審決定淘汰一名隊員，最終蕭偉倫被淘汰。

第二次為《中年》擔任導師的谷婭溦，面對隊員被淘汰不禁眼濕濕哽咽流露不捨及不忍之情：「我想講佢真係好努力，每次練習都出盡全力，練到成身濕晒咁滯！但佢從來冇講過『唔得，要放棄』，仲同我講『老師，你講乜我一定做到佢』。」