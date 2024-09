中年好聲音3︱音樂老師馬戎翰勁似李思捷　莫健發撞樣任賢齊扭身扭勢

王鄭浚仁完美駕馭假音轉換獲 伍仲衡好評

36歲的服裝銷售員王鄭浚仁實力不容忽視,獻唱《同花順》的他完美駕馭假音轉換,演出獲得一致好評,周國豐說:「呢首歌超級難,你除咗喺技巧上控制到呢首歌,仲有感情發揮到出嚟。」出名奄尖的伍仲衡同樣大讚:「你有一樣嘢我鍾意,You don’t show off, 你好自然咁將情感流露出嚟,你第一段出嚟已經懾咗我入去,你啲中低音好好聽,同埋You know how to tell the story,Very Good。」