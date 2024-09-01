中年好聲音3︱音樂老師馬戎翰勁似李思捷　莫健發撞樣任賢齊扭身扭勢

今晚《中年好聲音3之決戰新馬》共有10名參賽者登場，當中有幾位甚有明星相，分別是劉傳民、莫健發和馬戎翰。50歲的劉傳民報稱職業是酒店食材供應商，紮了一條馬尾的他獻唱《有多少愛可以重來》，外形黑黑實實的他酷似組合迪克牛仔、動力火車的成員，來自馬來西亞的他自爆今次是人生首度來香港，並拜祭了偶像Beyond成員黃家駒。

40歲的音樂老師馬戎翰獻唱《我有我愛你》，眼仔睩睩的他生得青靚白淨，與李思捷撞樣，婉婉笑言：「頭先以為做緊《思家大戰》。」至於58歲的莫健發是一名新加坡演員，演出作品超過100部，他獻唱《得不到的愛情》時扭身扭勢，台風十足，加上外形與任賢齊相似，搶去不少焦點，惟他唱歌時哭腔泛濫，伍仲衡笑言：「你呢個版本我稱之為打思噎，要飲多啲水！」