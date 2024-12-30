中年好聲音3︱養豬人隊被批台風騎呢 5選手被foul 下回30強賽

《中年好聲音3》昨晚播出的一集，35位選手分為7組，按晉級次序從7首指定歌曲中選歌，評審團除了固定班底外，今集起Eric Kwok將出任嘉賓評審，谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，及張崇德、張家誠出任團戰導師。
任職舞蹈老師「翻版沈震軒」李創偉帶領下組員演出快歌《大熱》的一組，五5穿著黑紅色戰衣上陣，跳出框框落力演出，尤其因觸電意外雙臂截肢的李金凱，大膽挑戰唯一的快歌，意志和膽識令人敬佩，周國豐表示很欣賞李金凱跳出舒適圈這份精神，但勸喻他切勿亂挑戰自己：「你仍然用緊慢歌嘅方式去唱快歌，唱功方面有唔少瑕疵，唔好亂咁挑戰自己。」同組的「翻版譚詠麟」楊炳德亦成為評審焦點，肥媽直言：「冇諗過假譚詠麟可以咁跳，好有隊形！」Eric亦大讚：「幾鍾意譚詠麟版嘅《大熱》，唔係妖，而係機械版黑武士，好用力。」
除了「養豬人」胡家健隊被Eric Kwok狠批台風騎呢，成為最低分包尾一隊，獲得尾二75分的莫麗淇隊，亦被這位客席評審直指災難式演出，Eric Kwok說：「團火喺呢個表演係冇撻著過，五個都好有character，但for一個團隊表演我覺得係一個disaster(災難)。」至於淘汰區，本回共foul 5位選手，分別是《傾城》蕭樺堅、《冷雨夜》莫麗淇和張家豪，及《知心當玩偶》劉家溢和梁春茹，下集再次回到30強，敬請密切留言下周日播出的《中年好聲音3》。