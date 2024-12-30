中年好聲音3︱養豬人隊被批台風騎呢 5選手被foul 下回30強賽

《中年好聲音3》昨晚播出的一集，35位選手分為7組，按晉級次序從7首指定歌曲中選歌，評審團除了固定班底外，今集起Eric Kwok將出任嘉賓評審，谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，及張崇德、張家誠出任團戰導師。

任職舞蹈老師「翻版沈震軒」李創偉帶領下組員演出快歌《大熱》的一組，五5穿著黑紅色戰衣上陣，跳出框框落力演出，尤其因觸電意外雙臂截肢的李金凱，大膽挑戰唯一的快歌，意志和膽識令人敬佩，周國豐表示很欣賞李金凱跳出舒適圈這份精神，但勸喻他切勿亂挑戰自己：「你仍然用緊慢歌嘅方式去唱快歌，唱功方面有唔少瑕疵，唔好亂咁挑戰自己。」同組的「翻版譚詠麟」楊炳德亦成為評審焦點，肥媽直言：「冇諗過假譚詠麟可以咁跳，好有隊形！」Eric亦大讚：「幾鍾意譚詠麟版嘅《大熱》，唔係妖，而係機械版黑武士，好用力。」