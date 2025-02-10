中年好聲音3︱高菲失信心終被淘汰 黑馬趙浚承跳唱俱佳 遭評判諸多挑釁

昨晚播出的《中年好聲音3》，本回合繼續有三人跌入「中年危機區」，分別是羅逸軒《你是我心愛的姑娘》、郭偉倫《重口味》和高菲《刻在我心底的名字》，最終評審選定淘汰高菲。

昨晚「勁組隊」選唱《小鎮姑娘》的趙浚承雖僅獲83分，但一眾評審評價不俗，曾以男子組合Square出道的他，表示推出過一首跳唱快歌得到劣評如潮，笑言唱慢歌「會舒適少少」。肥媽鼓勵他不要被框框限制自己：「鍾意音樂嘅人，快、慢、中版乜嘢都得，係唔好劃咗條界畀自己。」Chris讚其聲線配肢體語言，充滿男團影子：「有一剎那我忘記咗你係《中年》，我覺得好似男團喺度唱跳緊。」不過及後趙浚承因唱錯歌詞開始跌watt，被Chris形容似「倒瀉籮乒乓波」：「嗰個瀟灑唔見咗，開始變咗個中年人喺度執乒乓波，令到音準、beat、groove問題開始呈現咗，粉碎咗開頭個charm。」