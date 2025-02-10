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娛樂
2025-02-10 15:45:00

中年好聲音3︱高菲失信心終被淘汰 黑馬趙浚承跳唱俱佳 遭評判諸多挑釁

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中年好聲音3︱高菲失信心終被淘汰 黑馬趙浚承跳唱俱佳 遭評判諸多挑釁

中年好聲音3︱高菲失信心終被淘汰 黑馬趙浚承跳唱俱佳 遭評判諸多挑釁

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昨晚播出的《中年好聲音3》，本回合繼續有三人跌入「中年危機區」，分別是羅逸軒《你是我心愛的姑娘》、郭偉倫《重口味》和高菲《刻在我心底的名字》，最終評審選定淘汰高菲。

 

初戰舞台時憑《祝福》一曲震懾評審的高菲，本回選唱《刻在我心底的名字》陷節奏兼氣息不足問題，僅獲得71分，被肥媽狠批甩beat「完全同個band唔夾」，Chris直言「俾唔到分你」，張佳添則認為表現未有突破性，劣評如潮。高菲選唱《刻在我心底的名字》背後的故事，其實想送歌給擁有類似經歷的朋友：「如果拋開世俗眼光，我希望每一種愛情都得到尊重同祝福。」他又自言是個不太自信的人，心態隨著每輪比賽被「磨滅」：「第一輪心態可能比較好啲，呢個舞台好似魔咒咁，我對自己講唔好緊張，但每次上到台依然做唔到。」

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全晚亮點陳芷盈，憑《領悟》奪得97分超驚人天花板分數。 趙浚承曾以男子組合Square出道，選唱《小鎮姑娘》跳唱俱佳，只獲得83分。 高菲選唱《刻在我心底的名字》僅獲得71分遭淘汰 。

昨晚「勁組隊」選唱《小鎮姑娘》的趙浚承雖僅獲83分，但一眾評審評價不俗，曾以男子組合Square出道的他，表示推出過一首跳唱快歌得到劣評如潮，笑言唱慢歌「會舒適少少」。肥媽鼓勵他不要被框框限制自己：「鍾意音樂嘅人，快、慢、中版乜嘢都得，係唔好劃咗條界畀自己。」Chris讚其聲線配肢體語言，充滿男團影子：「有一剎那我忘記咗你係《中年》，我覺得好似男團喺度唱跳緊。」不過及後趙浚承因唱錯歌詞開始跌watt，被Chris形容似「倒瀉籮乒乓波」：「嗰個瀟灑唔見咗，開始變咗個中年人喺度執乒乓波，令到音準、beatgroove問題開始呈現咗，粉碎咗開頭個charm。」

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