中年好聲音3︱高菲被睇高一線 評判都愛潘紹麟

男兒身卻擁天籟女聲的5燈選手高菲，早已被看高一線，今集他跳出舒適圈獻唱《愛上一個不回家的人》向難度挑戰，卻被張佳添直指三級跳未能好好駕馭：「走出舒適圈係要，但唔係一走走到咁遠，咁就會好唔舒適。」不過添Sir最後補了一句：「感情幫你攞到好多分。」未知對高菲分數有否影響呢？
另一位5燈選手潘紹麟，上回因得意忘形狂搞gag，惹來評審巫啟賢不滿；今次明顯收斂搣甩囂張態度，只唱歌不說話，獲肥媽大讚：「唔講嘢，唱歌真係幾好架！」向來評分嚴格的「左右門神」周國豐和伍仲衡，同樣給予潘紹麟好評，周國豐大讚：「演繹好穩打穩紮，唯一要挑剔係(把聲)太林峯。」而伍仲衡則激讚：「我覺得你有排玩，你有自己style！不過上次我同另一位參賽者講有排玩，下一個round就走咗，所以你唔好當真。」周國豐聞言笑指他咀咒人，場面爆笑。
何平秋獲讚是《中3》的李佳
至於曾為歌手的何平秋，本回表現亦值得關注，獲張佳添大讚「技術性擊倒」，更形容她是《中3》的李佳(《中年好聲音》第一季亞軍)：「你仲有好多空間去進步，但呢隻歌的確唱得好。」伍仲衡亦讚：「好多人唱過，但你零舍有風格，style呢樣嘢，有就有就冇架喇，所以你都有排玩！」今晚將揭曉15位「最終晉級選手」，未來將與香港區選手正面交鋒，究竟花落誰家，密切留意今晚播出的《中年好聲音3》。