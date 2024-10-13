中年好聲音3︱高菲被睇高一線 評判都愛潘紹麟

男兒身卻擁天籟女聲的5燈選手高菲，早已被看高一線，今集他跳出舒適圈獻唱《愛上一個不回家的人》向難度挑戰，卻被張佳添直指三級跳未能好好駕馭：「走出舒適圈係要，但唔係一走走到咁遠，咁就會好唔舒適。」不過添Sir最後補了一句：「感情幫你攞到好多分。」未知對高菲分數有否影響呢？

何平秋獲讚是《中 3 》的李佳

至於曾為歌手的何平秋，本回表現亦值得關注，獲張佳添大讚「技術性擊倒」，更形容她是《中3》的李佳(《中年好聲音》第一季亞軍)：「你仲有好多空間去進步，但呢隻歌的確唱得好。」伍仲衡亦讚：「好多人唱過，但你零舍有風格，style呢樣嘢，有就有就冇架喇，所以你都有排玩！」今晚將揭曉15位「最終晉級選手」，未來將與香港區選手正面交鋒，究竟花落誰家，密切留意今晚播出的《中年好聲音3》。