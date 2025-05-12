中年好聲音3｜黃博回應劉洋被指係民選冠軍 自爆冇關注羅志祥台下O晒嘴

《中年好聲音3》冠軍黃博今日(12日）出席「王者謝票會」活動，並在現場獻唱《If I Ain't Got You》和《沒有你還是愛你》。黃博接受訪問表示：「琴晚我淨係瞓咗兩三個鐘，因為慶功宴大家都好開心，我覺得琴日大家都發揮得好好。」她指老公比自己更緊張總決賽的表現，並笑言：「我琴晚返到去先睇到佢跪低嘅畫面，我覺得好感動。」講到昨晚提及父母分享的感言恍如「春晚」，她笑言：「佢哋真係好激動，佢哋都好想好得體表達感謝。」

黃博今日在現場獻唱《If I Ain't Got You》和《沒有你還是愛你》。(吳康琦攝)

被問到有網民指唱山歌的表現失準，她說：「其實唱山歌嘅時候我都諗過係一種挑戰，本土嘅觀眾係未必接受，但我都想去挑戰吓，希望大家有唔同嘅感受，未來就會做得更加好，大家嘅意見都係好珍貴。」講到當公布總決賽冠軍時，鏡頭畫面捕捉到羅志祥在台下「O晒嘴」，她回應：「我冇關注喎！我返到去睇返先。」

提到有網民指劉洋係民選冠軍，她表示：「我覺得我哋前三名嘅選手，每一個人攞冠軍，我哋都好開心。我好感謝支持我嘅朋友，我覺得每一個選手得到大家嘅支持，都係一件好開心嘅事，我覺得有人鍾意劉洋、有人鍾意黃博，同埋有人鍾意張與辰，都係一件開心嘅事情。」

至於簽約無綫的未來發展去向，她說：「暫時我哋啱啱比賽完，希望之後有更加多唱歌嘅機會俾大家聽。」她指開個人演唱會是自己的最大夢想。