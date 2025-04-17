中年好聲音3｜黃博拍住林智樂合唱爭入9強 Chantel孖張與辰演繹《許願》獲好評

本回合主題是「聲夢合唱」，10位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱，演出歌單如下：劉洋／黃洛妍《你那麼愛她》、陳芷盈／何晉樂《誰明浪子心》、王鄭浚仁／趙小婷《美麗的神話》、李金凱／冼靖峰《甲乙丙丁》、占士丁丁／劉芷君《Endless love》、曹越／詹天文《我不離開》、趙浚承／潘靜文《你最珍貴》、張與辰／姚焯菲《許願》、黃博／林智樂《來夜方長》、善玥澄／彭家賢《芳華絕代》。

森美感動至眼泛淚光

本周焦點組合，絕對是兩大魔王級組合合唱，分別是本季大熱黃博與林智樂Felix，以及兩大實力唱將劉洋及黃洛妍Janees。自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足，Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光，他給予評語時說：「你第一句嘅時候我眼淚爭啲流喇」，至於肥媽亦肯定了二人的靚聲度：「兩個獨自把聲係好靚嘅。」

同時，有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點，肥媽說：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」，而張佳添表示：「佢一對住女仔唱歌時，好似史力加談戀愛咁。」對嚇至僵直的劉洋看不過眼的婉婉，最後更索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。反觀森美則自封是劉洋粉，並謂很期待現場看他唱live：「我好渴望live睇佢一次，呢個組合辛苦嘅地方，係因為感覺到兩個都有實力，所以大家都要搵個位放柔番係困難嘅。」