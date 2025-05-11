中年好聲音3｜黃博揀最尾出場有原因 陳芷盈開心打入7強最想食煎炸嘢

《中年好聲音3登峯之戰》將於今天(11日)舉行，張與辰、黃博、李金凱、趙浚承、劉洋、占士丁丁以及陳芷盈昨日到啟德啟藝館彩排及揀選比賽出場先後次序。同時，擔任主持的車婉婉亦有在場看他們選位。 黃博因為累積分數最高，所以她優先決定自己出場次序，她毫不猶豫揀第7位，她表示希望可以有更多時間做準備，繼而好好享受舞台。陳芷盈就揀第3，她笑謂已經揀無可揀，但亦貼近自己的心水位置，她說︰「我期望都係呢啲，最早出係會好緊張，但最尾出又會怯場，所以中間都已經好好。」

她們表示已把自己僅有的門票給予家人及朋友，但身邊很多朋友很想入場又沒有門票，收到最多的訊息除了打氣便是攞飛。談到肥媽中招，問到她們可曾擔心過賽前出現健康問題，黃博稱她在比賽前也甚少跟其他人及粉絲見面，所以一心希望將最好的表現呈現在大家眼前。芷盈稱自己一向都做足措施，見到肥媽中招的報道後，也有為她祈禱。

感恩參與《中3》 談到《中年好聲音3》會舉行音樂會，芷盈表示期待，而且完成今次總決賽後，還有不同活動，行程很充實。黃博表示非常感恩有今次機會，9個月前也沒想到如今會踏上總決賽這個舞台，唱到很多自己想唱的歌曲，亦很感恩加入《中3》的大家庭。芷盈稱去年自己的腳受傷，亦試過參加《中2》但100強不入，今年卻可以去到決賽，已經是超額完成。 提到如二人成功晉級，將要演唱快歌，芷盈稱一直都很想跳舞，亦對自己的表現有信心。黃博稱如晉級就會拿出自信，把自己準備好的東西拿出來，希望自己及其他人在舞台上都無怨無悔。談到她們完騷之後，想吃甚麼慶祝，芷盈稱最想吃煎炸嘢，麻辣火鍋，黃博指自己自參賽以來飲食很清淡，已經習慣了，要她突然返回以前的飲食習慣，反而不習慣。