中年好聲音3︱黃博揀錯歌卻技術取勝 曹越博盡遭批郁得太多

昨晚《中年好聲音3》16強晉身14強一對一PK賽，獲得第三高分，是黃博獻唱葉蒨文(莎莉)歌曲《華麗緣》奪得93分成績，一如既往輕鬆揮低「下弦」對手陸成東85分的《留言》。黃博透露從小已很喜歡莎莉姐姐，被對方獨特聲線及大器台風吸引著：「佢聲線range好闊，處理每一個音，柔嘅地方好柔，有力地方好有力量，所以啟發到自己好多。」

封黃博為「女大魔王」的周國豐，對於本回合黃博的演出，坦言並非他喜歡的版本：「我覺得呢首歌唔係好啱你唱，好少會見到黃博唱歌有少少辛苦。」陳曉東評語則有讚有彈，他表示：「好鍾意黃博唱歌嘅從容，ad lip用力位轉輕聲，可以手到拿來變聲。但反而今日，chorus略嫌重得滯，我期待更加swing住去，有幾吓chorus有少少惡，但都係好高分，太犀利！」