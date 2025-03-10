中年好聲音3︱黃博獲95分成MVP 何平秋具實力被淘汰感爸爸教唱歌

《中年好聲音3》昨晚播出20強晉身16強，一對一PK賽下半場，「大魔王」黃博獻唱的《我的愛》，獲得95分第二最高分，她露選唱此曲原來跟十多年前一次歌唱比賽有關：「嗰時準備下round唱呢隻歌，結果(未唱到)就被foul。其實就係想講曾經有好多遺憾，如果你堅定去愛，一定可以搵番返嚟。」
黃博又指錄影前數天因患感冒失聲，幸好錄影當日已回復狀態：「今日搵番把聲其實都好感恩。」張佳添大讚黃博唱出個人特色，讓他聽得如痴如醉；陳曉東則稱：「聽到無奈，聽到追尋，又聽到堅持。同埋佢好揮灑自如，隨時可以轉另一種氣聲，我覺得好好。」雖然黃博所得分數比劉洋低1分，但最終東東仍選了她為本回合MVP，更以「驚喜的存在」形容黃博。
本集跌入「中年危機區」的分別是阮慧珊《留低鎖匙》85分、善玥澄《唯一》分87、陳溢光《活著VIVA》85分、何平秋《(你沒有)好結果》86分及羅逸軒《仍然是最愛你》86分，最終評審們決定淘汰陳溢光和新馬區選手何平秋，其中陳溢光在後台分享感受時不禁落下男兒淚：「我諗我收埋咗(自己)廿年，廿年冇喊過，呢個舞台令我記番起最初唱歌係咩樣。」
何平秋則感謝胞弟何平亮一直鼓勵自己追尋歌唱夢，亦感恩歌唱老師爸爸自小教她唱歌。另今季製作組還特意製作了名次紀念襟章，頒贈予20強參賽者，昨晚一集頒發了第17名至20名，分別為第20名的李創偉、第19名的陳嘉琦、第18名的陳溢光及第17名的何平秋，別具意義。