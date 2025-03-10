中年好聲音3︱黃博獲95分成MVP 何平秋具實力被淘汰感爸爸教唱歌

《中年好聲音3》昨晚播出20強晉身16強，一對一PK賽下半場，「大魔王」黃博獻唱的《我的愛》，獲得95分第二最高分，她露選唱此曲原來跟十多年前一次歌唱比賽有關：「嗰時準備下round唱呢隻歌，結果(未唱到)就被foul。其實就係想講曾經有好多遺憾，如果你堅定去愛，一定可以搵番返嚟。」

黃博又指錄影前數天因患感冒失聲，幸好錄影當日已回復狀態：「今日搵番把聲其實都好感恩。」張佳添大讚黃博唱出個人特色，讓他聽得如痴如醉；陳曉東則稱：「聽到無奈，聽到追尋，又聽到堅持。同埋佢好揮灑自如，隨時可以轉另一種氣聲，我覺得好好。」雖然黃博所得分數比劉洋低1分，但最終東東仍選了她為本回合MVP，更以「驚喜的存在」形容黃博。