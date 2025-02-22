中年好聲音3｜黃博眼濕濕賀丈夫生日被封「超級黑馬」 黎瑞恩即場拜師求做學生

《中年好聲音3》由肥媽評任評審團固定班底，其發言每次均引起關注。

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，逢周日晚8點翡翠台播映。本輪是24強晉身20強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有嘉賓評審黎瑞恩及音樂人伍樂城。24強競賽「搶分戰」分四組，由陳芷盈、李金凱、張與辰、占士丁丁帶隊進行六輪一對一PK。

本周日（23日）晚播出一集是24強「搶分戰」下回合，出戰隊伍為張與辰隊和陳芷盈隊，出戰參賽者及歌單如下：張與辰隊「下弦」—李創偉《煞科》、劉曉昆《Lydia》、郭偉倫《痴心絕對》；「上弦」—羅逸軒《戲劇人生》、張與辰《開門見山》、劉傳民《每一句說話》；陳芷盈隊「下弦」—陸東成《聽海》、善玥澄《愛》、陳嘉琦《自作多情》；「上弦」—王鄭浚仁《飛機場的 10:30》、陳芷盈《So You Would Come》、黃博《不必在乎我是誰》。