中年好聲音3｜黃博驚訝總決賽門票被炒賣六千蚊 自爆對服裝有一個要求

黃博今日（5日）出席《中年好聲音3》7強見面會，她在現場唱出張國榮的經典代表作《追》，吸引全場觀眾歡呼吶喊。黃博接受《am730》訪問表示：「總決賽嗰一日唔知可以唱到幾首歌，每一首都會當最後一首去唱。」她透露總決賽的衣着打扮是由公司團隊決定，並表示：「每一次佢哋準備嘅衫都可以展示到我自己嘅優點。」她對於服裝的要求：「唔好箍住我個肚，預鬆少少，令到我可以唱歌。」

驚訝總決賽門票被炒賣六千蚊 講到網傳總決賽賽果，她表示：「呢個真係唔知，其實都係睇大家嗰一晚嘅發揮，無論個結果係乜嘢，七位嘅選手都會好用心去表演俾大家睇，希望大家可以好好享受呢個舞台。」講到網傳總決賽僅獲亞軍名次，她直言：「假如我有亞軍已經好感動，我冇諗過入到一百名，攞到亞軍或者冠軍我都唔夠膽諗。」提到最近決賽的入場門票被炒賣高達六千蚊一張，她則露出驚訝的表情回答：「首先我哋官方有啲渠道俾大家去換購，買我哋嘅指定產品同埋商品可以換飛，希望大家可以用呢啲渠道去買飛。」