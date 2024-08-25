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娛樂
2024-08-25 18:59:03

中年好聲音3｜龍婷現身避談丘亞葵拒答婚姻狀況 唔信支嚳儀係「金手指」

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龍婷末有正面回應「Hello Kiss」，只說努力工作。

龍婷末有正面回應「Hello Kiss」，只說努力工作。（林俊源攝）

龍婷被揭搭上已婚的演唱會製作人丘亞葵，兩人被拍得在車廂內激吻，丘亞葵事後解釋只是朋友式的「Hello Kiss」。事後龍婷一直處於休假狀態，被傳遭無綫雪藏，今日(25日)終於復工出席《中年好聲音3》錄影。與此同時，被指是「金手指」的支嚳儀亦跟龍婷同場。

 

「唔想辜負7年努力」

以藍色連衣裙露出單肩的服飾示人，甫見記者以燦爛笑容打招呼。龍婷表示事件過了一段時間，是時候跟大家再見面，表示不想打擾任何人，多謝公司諒解，未來會更加努力。她表示休息期間有如常練歌，問到工作有冇受影響，她表示：「冇受影響，我唔想辜負7年嘅努力，我會好好工作。我知道很多人擔心，未來會更努力唱歌。」

 

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龍婷表示對支嚳儀絕對信任，沒有懷疑過對方。（林俊源攝）

龍婷表示對支嚳儀絕對信任，沒有懷疑過對方。（林俊源攝）

丘亞葵在社交網分享與龍婷合照。

丘亞葵在社交網分享與龍婷合照。

避談丘亞葵

龍婷未有正面回應跟丘亞葵的關係及未來會否再見面。對於是否失婚及育有小朋友，她表示：「我喺旺角唱歌時，已甚少提及私人事，未來亦唔會回應。」對於支嚳儀被指是「金手指」，龍婷說：「我相信佢，絕無懷疑過，我跟一班《中年好聲音》隊友如常聯絡。」龍婷表示日後跟朋友約會，並會保持距離。

支嚳儀與龍婷有聯絡

支嚳儀在龍婷回應之後，再步出回應記者提問，她表示在後台跟龍婷有交談及問候。她稱大家有一個共同群組，一直都有在群組交談，並謂一眾隊友都很信心她。對於被指是金手指，她稱《中年好聲音》的人都絕對信任她。匆匆回應後，支嚳儀便被工作人員捉走，一度引起在場記者鼓譟。

支嚳儀表示在後台跟龍婷有交談。

支嚳儀表示在後台跟龍婷有交談。

《中年好聲音3》錄影花絮：

龍婷獲解封，現身《中年好聲音3》錄影。（林俊源攝） 龍婷獲解封，現身《中年好聲音3》錄影。（林俊源攝） 龍婷與支嚳儀一同錄影節目。（林俊源攝） 龍婷與支嚳儀一同錄影節目。（林俊源攝） 龍婷與支嚳儀一同錄影《中年好聲音3》節目。（林俊源攝）

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