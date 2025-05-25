中年好聲音3︱20名中聲3選手男女對決 劉洋唱死亡之歌唱到腰痛

今晚8時TVB將播出《中年好聲音3紅白大戰》，20名「中3生」將分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。白隊選手(排名不分先後)有張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、王鄭浚仁、羅逸軒、任永健、陳溢光、陸東成、李創偉，隊長則是《中聲2》亞軍譚輝智；紅隊選手(排名不分先後)有黃博、陳芷盈、善玥澄、曹越、劉曉昆、阮慧珊、陳嘉琦、侯靜伊、鍾凱瑩，隊長則為「中１生」支嚳儀(支支)。評審方面，除了有《中聲3》常規評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒，還有上屆《紅白大戰》評審、有「小辣椒」之稱的谷婭溦。

在激動人心的開場後，20位「中3生」獻唱的Opening歌曲《發亮》為比賽揭開了序幕！本集將播出四個回合的競賽，讓我們一起來看看這些參賽者的精彩表現。

四個回合之中，最大亮點絕對是「三大魔王」挑戰「死亡之歌」的巔峯對決，「死亡之歌」顧名思義是歌唱比賽中難度＋死亡度極高、沒有相當演唱實力都不能挑戰的「死亡歌曲」。這個回合集合了《中3》冠亞季得主傾力演出，加上三人都有「魔王」之稱，期待值爆燈。先說打頭陣獻唱《浮誇》的劉洋，雖然劉洋當日聲線沙啞，但他仍挑戰難度一再大飆高音，而且感染力及壓台感亦絲毫未受影響。笑言自己唱到腰痛的劉洋，獲得評審一致好評，肥媽：「雖然唱到腰痛，但咁都唱到呢粒音，仲要唱得咁好，真係實致名歸嘅魔王！」谷婭溦：「在這麼沙啞的情況之下，你的高音還是那麼的穩」，張佳添：「呢隻歌上山下海，臨尾基本上氣絕身亡，你基本上做到晒。」