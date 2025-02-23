中年好聲音3︱20強選手誕生 揭曉主題曲MV《發亮》

今晚8時，TVB翡翠台將播出《中年好聲音3》的第二輪24強淘汰戰，隨後正式誕生的20強選手，將一同參與節目的盛大慶祝。節目尾聲，將首播由20強主唱的主題曲MV《發亮》，為即將展開的20強戰揭開序幕。
《發亮》的製作
《發亮》由張家誠作曲和監製，製作團隊對此作品投入了大量心血。20強選手，包括已公布的前10強如趙浚承、阮慧珊、占士丁丁、陳溢光、曹越、何平秋、任永健、李金凱、劉洋及侯靜伊等，專程前往珠海進行為期3天的拍攝。整個製作團隊每天早上5時開始拍攝，直到晚上8時，力求呈現出20強選手在《中年3》舞台上的最佳狀態。
創作背景與拍攝概念
此曲的創作背景圍繞「蛻變」的主題，20強選手在一個充滿歐洲復古風格的舞會中載歌載舞，展現他們如何從無人認識的唱歌愛好者，轉變為閃耀舞台的追夢者。選手們在出場時佩戴宮庭面具，增添了華麗和神秘感。
之後除去面具後，20強選手以個人及組合的形式，輪流在布滿咪高峰的站台上盡情高歌，並展現他們在cyber風格寶座上的chok樣姿態，以及熱烈跳唱鏡頭，充分展現了選手們的多元性和可塑性。據悉，為了順利進行拍攝，選手們事前花了兩天進行舞蹈排練，表現出專業與認真態度。
這次主題曲MV不僅是《中年好聲音3》的重要里程碑，更是20強選手們實現夢想的一個象徵。