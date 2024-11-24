中年好聲音3︱3燈陳欣挑戰「中3王菀之」陳芷盈

《中年好聲音3》今晚播出的一集，請來布志綸(Alan)擔任嘉賓評審，代替海兒的席位。經過激鬥一輪後，香港賽區、大灣區及新馬賽區60強選手正式登場，本回可謂「史上最殘酷賽制」，5燈選手直接晉級，1燈即被淘汰，而2至4燈選手則要接受台下選手挑戰，若30個名額已滿，必須獲5燈才能晉級。

之前因椎間盤受傷、撐著拐杖演出的5燈選手吳海楊，因身體問題已退賽，變成59強以PK賽爭奪30個晉級名額。今集歌單如下，李金凱《給自己的歌》、尤志豪《初戀》、莫麗淇《明知故犯》、張與辰《Superwoman》、楊炳德《這麼近(那麼遠）》、劉洋《偷心》、胡家健《親情》、嚴志恒《阿牛》、陳威《普通朋友》、王鄭浚仁《落葉歸根》、張家豪《美麗之最》、梁華勝《沙龍》、陳芷盈《Forever Love》、陳欣《空白格》。