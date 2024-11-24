中年好聲音3︱3燈陳欣挑戰「中3王菀之」陳芷盈

《中年好聲音3》今晚播出的一集，請來布志綸(Alan)擔任嘉賓評審，代替海兒的席位。經過激鬥一輪後，香港賽區、大灣區及新馬賽區60強選手正式登場，本回可謂「史上最殘酷賽制」，5燈選手直接晉級，1燈即被淘汰，而2至4燈選手則要接受台下選手挑戰，若30個名額已滿，必須獲5燈才能晉級。
之前因椎間盤受傷、撐著拐杖演出的5燈選手吳海楊，因身體問題已退賽，變成59強以PK賽爭奪30個晉級名額。今集歌單如下，李金凱《給自己的歌》、尤志豪《初戀》、莫麗淇《明知故犯》、張與辰《Superwoman》、楊炳德《這麼近(那麼遠）》、劉洋《偷心》、胡家健《親情》、嚴志恒《阿牛》、陳威《普通朋友》、王鄭浚仁《落葉歸根》、張家豪《美麗之最》、梁華勝《沙龍》、陳芷盈《Forever Love》、陳欣《空白格》。
而今集繼續「有故事的人」感人分享，大灣區3燈選手陳欣透露，兩年前與惡性腫瘤對抗，樂觀面對病情的他總在治療時「在心中唱歌」，鼓勵自己，他說：「開心就是最好的良藥，因為心情好了，所有東西都會好。」從小被任職音樂老師的媽媽薰陶，愛上唱歌，如今他亦已痊癒，希望在舞台做喜歡的事。
而陳欣的挑戰對象為「中3王菀之」、5燈選手陳芷盈，陳欣獻唱《空白格》對戰陳芷盈的《Forever Love》；相比上回獻唱《有了你》大獲好評，陳芷盈今次演出似乎跌Watt，被伍仲衡直指：「中間bridge好多accent，你完全食唔到。」而陳欣對比上回演出沒有太大出入，周國豐指他雖唱出味道，但由於歌曲起伏不大，以此歌出戰PK賽，會讓他處於不利。