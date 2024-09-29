中年好聲音3｜39歲伍耀東辭工追尋音樂夢　靠老婆支撐生活直認食軟飯

《中年好聲音3之決戰大灣區》 今（29日）晚8時30分翡翠台播映， 節目由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、巫啟賢和曾路得。

今集輪到大灣區賽區餘下10位參賽者出場， 39歲的伍耀東，現在是一名博士學生的他曾從事銀行工作7年，後來毅然辭職追尋音樂夢，在酒吧Busking時還認識現在的老婆，他說：「因為疫情關係，我冇咗工作，之後去咗考星海音樂學院研究生，當時我係冇任何收入，好話唔好聽，我可以講係食軟飯，我能夠完成呢個學業，係靠我老婆支持我，真係好多謝佢（哽咽）。」