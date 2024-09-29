中年好聲音3｜39歲伍耀東辭工追尋音樂夢　靠老婆支撐生活直認食軟飯

《中年好聲音3之決戰大灣區》 今（29日）晚8時30分翡翠台播映， 節目由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、巫啟賢和曾路得。
今集輪到大灣區賽區餘下10位參賽者出場， 39歲的伍耀東，現在是一名博士學生的他曾從事銀行工作7年，後來毅然辭職追尋音樂夢，在酒吧Busking時還認識現在的老婆，他說：「因為疫情關係，我冇咗工作，之後去咗考星海音樂學院研究生，當時我係冇任何收入，好話唔好聽，我可以講係食軟飯，我能夠完成呢個學業，係靠我老婆支持我，真係好多謝佢（哽咽）。」
伍耀東獻唱《你是我的眼》，其真摰演出大獲好評，對於伍耀東的經歷，巫啟賢說：「有呢個熱情好重要，但要分清楚咩叫夢想，夢想係可以做幾多年？如果你靠呢樣嚟搵錢，佢會變成你一生噩夢，人生每個階段嘅選擇只得一次機會，呢樣嘢留番畀你慢慢諗。」
今集有大灣區顏值擔當出場，她便是40歲的網絡歌手陳嘉琦！陳嘉琦2005年曾參加過內地選秀節目《超級女聲》，獲得廣州賽區第5名及全國25強，更被封為2005超女五大美女之一！陳嘉琦當年其實已經簽約做歌手，惟爸爸反對認為讀書比較重要，解約後陳嘉琦北飄了8年，她哽咽說：「個過程都幾辛苦，因為冇人幫你，咩都要靠自己衝去前面，覺得好攰，不知不覺飄咗7、 8年，2013年就返深圳，返嚟呢10年都有做音樂，但因為要生活，所以都有做副業。」