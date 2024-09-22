中年好聲音3︱46歲高菲雌雄同體技驚四座 黃文韜 吳帆再逐音樂夢　

《中年好聲音3》新馬賽區的比賽圓滿落幕後，輪到大灣區賽區揭開戰幔，今集有10位參賽者率先登場，當中高菲和梁文君的歌唱實力，值得大家留意。
46歲報稱是自由工作者的高菲獻出《祝福》，身為男兒身的他留有長髮，最特別的是他擁有一把天籟女聲，一開口便技驚四座！張佳添大讚：「你話係男兒身，你係講真？一個男仔有把咁嘅聲音，係好amazing！一啲好成功嘅男歌手，通常把聲都係中性、甚至帶點女性化，例如Michael Jackson、周深，呢個係上天賜俾你嘅。」周國豐則說：「作為男兒身，你頭先唱到呢首歌嗰種溫婉，我係嚇咗一跳。」
今集不乏再逐音樂夢的參賽者，當中黃文韜和吳帆同樣曾參加友台的歌唱比賽。41歲的黃文韜報稱是人力資源行政人員，深情獻唱《祝君好》的他在台上說：「以前參加過比賽，都有少少成績，但返到廣州之後都要生活，所以最終做咗招聘呢part。」對於文韜的表現，周國豐說：「今日你狀態唔好，我覺得你比以前有啲啲退步咗。」
38歲的吳帆，報稱是演唱會場館營運人員，獻唱《今生今世》的他說：「以前參加過比賽，做過幕後又作過曲，後來去咗類似ICAC嘅機構工作咗6年，一路都想做番關於音樂嘅工作，機緣巧合下做咗演唱會場館營運嘅相關工作。」惟吳帆太緊張的關係導致表演有所失準，周國豐說：「你真係要改改，你由頭到尾都好緊張，呢樣係嚴重影響表現，呢個你必須克服，因為呢條路可能有排行。」