中年好聲音3︱46歲高菲雌雄同體技驚四座 黃文韜 吳帆再逐音樂夢　

《中年好聲音3》新馬賽區的比賽圓滿落幕後，輪到大灣區賽區揭開戰幔，今集有10位參賽者率先登場，當中高菲和梁文君的歌唱實力，值得大家留意。

46歲報稱是自由工作者的高菲獻出《祝福》，身為男兒身的他留有長髮，最特別的是他擁有一把天籟女聲，一開口便技驚四座！張佳添大讚：「你話係男兒身，你係講真？一個男仔有把咁嘅聲音，係好amazing！一啲好成功嘅男歌手，通常把聲都係中性、甚至帶點女性化，例如Michael Jackson、周深，呢個係上天賜俾你嘅。」周國豐則說：「作為男兒身，你頭先唱到呢首歌嗰種溫婉，我係嚇咗一跳。」