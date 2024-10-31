中年好聲音3︱5燈陳威R&B美聲 嚴志恒最後1秒四燈晉級

將於周日/3/11)播出的一集《中年好聲音3》，香港區賽區將有26位選手登場，繼續雲集唱得之人，三位5燈及八位4燈選手即將誕生，當中來自湖北的陳威、「區瑞強胞弟」區瑞明、「輪胎復修員」嚴志恒、尤志豪等，演出均極為亮眼。

現職地盤工人的40歲陳威，過往曾於內地開音樂教室，後來為方便女兒上學舉家移居香港，他坦言在港要找與音樂相關的工作十分困難，作為家庭經濟支柱的陳威最後只好放棄音樂夢轉行做地盤工人，陳威說：「做地盤當然辛苦，最熱的時候，整套衣服濕透很多很多遍，但回家見到小朋友那麼可愛，自己家人做好了飯菜，覺得一切都值得。」