中年好聲音3︱60強PK戰第三回歌單 阮慧珊《為你鍾情》挑機羅逸軒《信》

將於周日播出的《中年好聲音3》，繼續進行香港、新馬及大灣區60強PK戰，今集將有15位選手登場，今次歌單如下，羅逸軒唱《信》、阮慧珊唱《為你鍾情》、張淑鳳唱《Ma Ma I Love You》、陸東成唱《命硬》、李肇峰唱《趁早》、錦榮唱《變奏》、熊力衡唱《忘不了你》、黃博唱《我歌故我在》、范俏斐唱《酒矸倘賣嘸》、梁春茹唱《獨上西樓》、任永健唱《婚禮的祝福》、朱麗萍唱《Price Tag》、高正洋唱《追》、郭偉倫唱《還是你懂得愛我》及揚溢唱《小心女人》。

將於周日播出的《中年好聲音3》，首位登場的4燈選手羅逸軒，曾被客席評審海兒當眾「示愛」，讚其聲線很溫暖，是一名暖男；他今次獻唱《信》，水準仍舊保持之餘，更冧掂常駐評審肥媽，肥媽謂：「我覺得你係講緊嘢，好似唱英文歌《My Way》咁，好有自己style。」

3燈選手阮慧珊以《為你鍾情》向羅逸軒挑機，原來阮慧珊於23年前患上第一型糖尿病，需要打針控制病情，婚前老公已十分重視其健康狀況，晚上總會醒來觀察她的血糖指數：「印象最深刻佢同我講，情願有一型糖尿病嗰個係佢。8年嚟我睇到佢畀到好大安全感我，好願意花時間喺我生活上，一個男人畀咩你，都唔及時間咁寶貴。」

向來為人感性的肥媽聽到感動拭淚，笑言被二人激死：「兩個都講故事，點揀啫！」張佳添則說：「呢輪係feeling鬥真誠！慧珊，你唔係唱功最好嗰個，但你係最溶化到我嗰個。」周國豐亦指兩人同樣唱出自己的版本，到底誰人能晉級，誰人冇得留低？密切留意節目播出。