中年好聲音4︱企鵝人出賽聲線似古巨基 網民齊估TVB藝人真身

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。

最新一集出現嘅藝人分別係「熊貓寶寶」、「馬騮精」同「企鵝人」。「馬騮精」以跳唱方式上陣，挑戰梅艷芳經典快歌《烈焰紅唇》，但最終只獲得兩燈。 評審周國豐指出「馬騮精」未能完全展現強項，「雖然你擅長快歌，又識跳舞，但你必須要喺聲音度表現出嚟。呢啲節奏要令到我哋相信要睇埋你嘅舞蹈，咁樣先可以加到分。如果淨係聽聲，係處理得唔好。」另一評審谷婭溦亦認為「馬騮精」揀錯歌，令整體表現未如預期。最終未能過關嘅「馬騮精」揭開面罩，原來係入行TVB多年嘅小花阮兒。