中年好聲音4︱周志康回應網民估是「企鵝人」 有諗過自資出歌

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念。其中一位參賽的男藝人以「企鵝人」造型登場演唱古巨基代表作《Touch》，歌藝備受肯定，最終以5燈過關，有網民估「企鵝人」就是周志康，周志康昨日（17日）出席新劇《璀璨之城》開鏡禮接受訪問回應：「我而家都係嫌疑人之一，所以我絕對有留意呢個節目。網民抽絲剝繭喺度諗究竟係周志康、張振朗、鄭俊弘或者許文軒，我都覺得幾有趣。」

堅持音樂理想 講到對於「企鵝人」的表現有何評價，周志康說：「我覺得好聽唔好聽，真係要等觀眾去評論，音樂唔需要比較好唔好聽，最緊要自己鍾意，我覺得企鵝人幾好！」被問到是否認為企鵝人未來會爆紅，他表示：「紅唔紅，其實要睇好多因素，未必靠單方面思考，企鵝人如果遇到呢個機會，我相信觀眾都會俾機會佢。我認為每一個追夢參加比賽嘅人都要鼓起勇氣去付出。」他續說現階段有許多粉絲在社交網上標記他的帳號。

至於日後會否專注在音樂事業發展，他直言對音樂的熱誠從沒有熄滅，並幽默表示：「我鍾意打波，但係搵唔到食，但其實都係自己嘅興趣。」講到是否有考慮過自資出歌，他說：「我都想嘅，但始終我都係有家室嘅男人，要喺銀包度拎錢出嚟，真係會卻步。」