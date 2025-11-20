中年好聲音4︱周日首播即有兩大熱誕生 肥媽驚嘆：好似已經係決賽咁呀

來到第4季，《中年好聲音》決定搞搞新意思，除了香港賽區、大灣區賽區、新馬賽區，還增設了全新的美加澳賽區，及TVB藝人賽區；評審方面繼續有「鐵腳」肥媽、周國豐、張佳添及海兒之餘，還加入了有「小辣椒」之稱的谷婭溦做常駐評審。由於溦溦與海兒一樣表情多多又夠晒肉緊投入，令首站新馬賽區的賽事觀賞性十足之餘，亦極具娛樂性。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，只獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選擇入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。

同獲讚游刃有餘

先說尤淑情，比賽經驗豐富的她，以甜美聲線唱出了非一般的感染力，而且所有高音位都遊刃有餘、一點也不吃力，出色表現令到五位評審於短短分半鐘內全部立定決心撳燈，成為本集最快獲得5燈佳績的選手。尤淑情演唱完畢後，忍不住感嘆「Oh my goodness」的海兒，對她讚不絕口：「Absolutely fantastic，我現場聽過最好聽嘅一次《聽海》，不費吹灰之力，好明顯你好習慣舞台，同埋好認識自己把聲，非常之好！」張佳添亦和應指這是他在《中年好聲音》系列舞台上、聽過最好的《聽海》版本：「呢首歌超難唱，但最難唱嘅位你全部tackle晒。最正嗰樣係咩呢，你係從容不逼咁唱晒啲高音，去到最尾，你仲特登搞多一嘢唱到再高啲畀我哋，嗰吓爽！」溦溦：「好興奮，我仲興奮過你，你個表演令到我都好enjoy，激發我四字成語：游刃有餘。」至於周國豐：「好多時參賽者去到最後一句冇氣㗎喇，但你技巧同情緒嘅收尾都收得好好。」

另一位五燈選手卓猷燕，不但與尤淑情一樣，全程演唱遊刃有餘，要感情有感情、要技巧有技巧，全程有8成時間閉眼獻唱的她，獲評審一致裁定唱出了超強感染力，海兒直指卓猷燕的歌聲勾起了她以往談戀愛被飛的回憶，豈料惹來張佳添爆笑腰膶：「唔係你甩人（飛人）咩？」至於海兒亦點評：「Mixture of feelings。喜係又有咁好聽嘅歌手嚟咗我哋呢個舞台；悲係好似俾你拮咗幾刀咁、好似記番起之前被甩嘅感覺，很痛。我今日係第一次聽到—連呼吸聲都係感情嘅呈現，very very good job。」肥媽就話：「一開始我已經好有feel，佢同齊秦唱嘅係兩個feelings，佢唱嘅歌係可以攝到你埋去，最尾嗰幾句我哋幾個直情大叫：唔好喊呀！佢嘅表情，佢嘅Showmanship（表演技能），係引導到我哋戥佢緊張。」而溦溦則謂：「送你四個字同聲同氣，我哋完全入到你嘅感情當中，跟住你呼吸，跟住你所有嘅一切，同你一齊感受成首歌。」周國豐表示：「呢首歌如果唱得悶，可以令人發呆㗎。你頭先嘅版本因為你用心去唱，令我哋感覺到夜晚嘅孤清。」至於張佳添雖然認為卓猷燕以英文節奏唱中文歌有點怪，但最後還是有感她太出色兼有特色而決定撳燈：「我到最後冇得唔俾燈你，因為你好有你自己。」