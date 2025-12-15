中年好聲音4｜「御用秘書王」葉凱茵緊張失準遭淘汰 自覺慚愧白白浪費機會

有TVB「御用秘書王」之稱的葉凱茵昨晚（14日）以「熊貓寶寶」身份現身《中年好聲音4》，並挑戰經典歌曲《為何他會離開你》，不過，葉凱茵因過度緊張未能發揮水準，最終只獲一燈被淘汰。 葉凱茵摘下面具後心情低落，坦言因為太緊張表現遠低於預期，同時亦沒有想過自己僅得一盞燈被淘汰，她更表示今次參賽的最大推手是老公：「我其實有猶豫，諗過不如唔好嚟，安分守己，因為安分守己本來就係我自己嘅性格。但佢（老公）話：『點解唔去參加？我對你有信心。』」其後她更自責落淚表示好對唔住老公。

壓力太大

比賽完結後，葉凱茵在社交網發長文抒發感受，她指入行23年，除了演員身份，最愛唱歌，當得知能踏上《中年好聲音4》舞台時，非常開心，開始健身學唱歌，每天苦練，但無形中卻給自己太大壓力，「當日比賽嘅時候，我真係超級超級超級勁緊張！平時自己一直都有登台表演唱歌，估唔到今次可以緊張到咁。浪費咗今次咁好嘅機會，我只係怪我自己心理質素唔好，白白咁浪費咗今次難得嘅機會機」



葉凱茵續感激TVB讓她能夠站在《中年好聲音》舞台，令她夢想成真，同時亦感激老公、仔仔以及媽媽的支持，她失落表示：「但係對唔住，令你哋失望，講真，我對自己都好失望。」並直言自覺慚愧：「我比賽完後我都好慚愧好氣餒，我甚至面對唔到自己，但經過時間嘅沉澱同埋發省，我諗要有勇氣去面對自己嘅過失，再有勇氣去企番起身（因為我真係可以唱到歌）。」最後，她多謝自己有勇氣迎接挑戰同面對失敗，並會調整好心態重新出發。

