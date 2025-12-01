中年好聲音4︱袁帥超靚假音好評如潮 魏文財迷人老歌Style靚聲俘虜評審

《中年好聲音4》第二集《中年好聲音4 決戰美加澳》昨晚（30日）播出。本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。昨晚播出的第二集《中4》，再誕生多3名5燈選手，分別為莫煥基《霧之戀》、鄭家聲《他不愛我》及袁帥《想你的夜》，當中本身坐擁15年聲樂導師經驗的袁帥，憑藉超強唱功、勁靚假音、真假聲轉換的悅耳及順暢度贏盡好評，短短半首歌已橫掃五燈佳績，就連「手緊王」周國豐亦讚不絕口。

再誕 3 名 5 燈選手 溦溦：「一邊聽，一邊好興奮！你真係好好，你有做到Enjoy呢個舞台，當我哋畀晒燈你嘅時候，你更加有自信，你仲畀多咗好多嘢出嚟添！我希望你唔好驕傲」、周國豐：「確實係今集表現得最好嘅一位參賽者，恭喜你先！你好適合去唱R&B或者唱Jazz嘅歌，因為你嘅音樂感好好，我好鍾意聽你啲Ad Lib。溦溦老師話你去到後半部份係有啲玩嘢嘅，但係係咪咁易玩到？又確實唔容易嘅，佢仲係玩得好添喎！」張佳添：「係爽嘅！成晚10首歌，呢首係最難唱嘅一隻，原本我冇乜期望、唔好炒粉已經好好。點知成晚三個5燈，你係最5燈嗰個5燈」、肥媽：「好難得有一位參賽者係越聽越有嘅！唔怪之得啦，原來學聲樂！」值得留意的是，袁帥2012年曾參加過無綫全球華人新秀歌唱大賽，當時成功打入全球前五名，歌唱實力早已獲得肯定。另據車婉婉透露，袁帥原來為了參加《中4》、成功減掉75公斤，令溦溦驚訝至下巴也險些掉在地上。

莫煥基唱功獲肥媽肯定 至於另一名5燈選手莫煥基，不但樣子青靚白淨，唱功亦相當不俗，獻唱《霧之戀》，唱到第一段副歌的「永在我心」時，竟吸引了溦溦及周國豐九秒九同時撳燈，周國豐見到「真身」後，還忍不住驚歎：「佢好後生！」而再唱到「你那眼中都有我」時，海兒及張佳添亦爭住撳埋，張佳添更忍不住邊撳邊大叫：「好！」但美中不足而又搞笑的是，當5位評審畀完燈後，莫煥基竟來個「臨尾走音」，令評審們忍不住為他大感好彩。肥媽：「你走早一句都冇5盞燈啊！你有自己不特止，把聲係靚嘅。」海兒：「你嘅聲音好有辨識度、幾有張力嘅。」

魏文財 唱歌欠柔情遭周國豐笑似暗殺 昨晚一集，還出現了一位與首季吳大強一樣熱愛唱老歌的年長參賽者，他就是現年57歲、獻唱《月亮代表我的心》的魏文財。雖然文財唱不出歌曲應有的柔情，周國豐更笑言文財唱得像暗殺多過示愛，十分搞笑。但最終因為文財的個人特色及靚聲，最後還是奪得3燈成績有望晉級成「中4版吳大強」。肥媽：「我諗佢對電腦對得多，好少同女人溝通，『輕輕的一個吻』幾時有輕輕啫？不知幾咁肉緊。點解要咁樣同人唱情歌呢？但係佢把聲又ok架喎。」周國豐：「你嘅版本係似暗殺咯，不過係有唱老歌嘅味道嘅，把聲都幾吸引嘅」、溦溦：「想讚你把聲好Charm幾靚。」