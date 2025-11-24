中年好聲音4︱谷婭溦問題少女當評審 海兒可愛表情包大放送

TVB翡翠台昨晚播出的《中年好聲音4》，首站內容是新馬賽區，常駐評審有肥媽、周國豐、張佳添、海兒及新加入的「小辣椒」谷婭溦(小谷)。由於小谷是一位既熱血又充滿好奇心的評審，並經常化身「問題少女」及「成語專員」，令整個評審團的互動更為搞笑。
小谷最搞笑的，是當第一位出場的黃紹祖獲得肥媽第一盞燈後，小谷即心急追問，已看到參賽者真身的肥媽「靚唔靚仔」，結果遭肥媽公開篤爆，事件還「禍及」海兒，肥媽指完小谷指海兒謂：「呢啲冇義氣架！我一開咗(個板)，佢哋就猛問『靚唔靚仔呀？』『高唔高大呀』」，海兒聞言即露出「心虛古惑樣」，場面搞笑。
小谷對於參賽者的表現亦相當肉緊，面對無論顏值及唱功，均甚有潛力的4燈選手梁煜坤，小谷即場教授發音技巧、表現認真。小谷：「高音扁了，要圓一點，(即時唱出來)你是～～聽到那個『是』嗎，那個『是』就是你聲音後面的力量。」煜坤被指教後果然唱出顯著進步，小谷教唱歌功力可見一斑。
貴為節目評審中的顏值擔當，海兒今季繼續可愛表情包大放送，除了遭肥媽篤爆八卦參賽者「靚唔靚仔」時的妙趣尷尬樣，又會投入到跟住唱或是閉眼沉醉於參賽者的歌聲之中。例如昨晚一集，參賽者常曉然挑戰音域勁闊的超高難度歌曲《皮囊》，結果最高音部分因聲音太尖銳「技驚四座」，海兒與小谷嚇到皺晒眉，狀甚可愛。至於出名是《中年》手緊王的周國豐，第一集開頭貫徹手緊作風、並拋下豪語：「呢塊《中年》拍板，應該令到我唔使點見人架啦」，豈料語音未落，周國豐即連續兩round爽快撳燈讓參賽者過關，相當搞笑，亦曲線證明了本季參賽者何等高質。