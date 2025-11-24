中年好聲音4︱谷婭溦問題少女當評審 海兒可愛表情包大放送

TVB翡翠台昨晚播出的《中年好聲音4》，首站內容是新馬賽區，常駐評審有肥媽、周國豐、張佳添、海兒及新加入的「小辣椒」谷婭溦(小谷)。由於小谷是一位既熱血又充滿好奇心的評審，並經常化身「問題少女」及「成語專員」，令整個評審團的互動更為搞笑。

小谷最搞笑的，是當第一位出場的黃紹祖獲得肥媽第一盞燈後，小谷即心急追問，已看到參賽者真身的肥媽「靚唔靚仔」，結果遭肥媽公開篤爆，事件還「禍及」海兒，肥媽指完小谷指海兒謂：「呢啲冇義氣架！我一開咗(個板)，佢哋就猛問『靚唔靚仔呀？』『高唔高大呀』」，海兒聞言即露出「心虛古惑樣」，場面搞笑。