娛樂
2025-12-26 08:00:18

中年好聲音4｜配音員陳旭培展頂級靚聲 海兒曬美腿綻放陶醉表情包

《中年好聲音4》香港賽區再多3名5燈選手。

車婉婉主持的《中年好聲音4》，第六集將於周日（28日）晚8點翡翠台播出。《中4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。

第六集繼續是香港賽區的進程，並將再誕生35燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了6位5燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。在官方發布的宣傳稿中，率先披露了其中一名五燈選手身份，他是現年35歲的配音員陳旭培，演唱歌曲為《Careless Whisper》。

配音員陳旭培演唱歌曲為《Careless Whisper》，大家睇吓海兒同溦溦睇得幾投入。 配音員陳旭培演唱歌曲為《Careless Whisper》，海兒睇得幾投入。 配音員陳旭培演唱歌曲為《Careless Whisper》，唱功成5燈選手。 配音員陳旭培演唱歌曲為《Careless Whisper》，唱功成5燈選手。

歌唱技巧超凡

陳旭培除了聲音悅耳動聽，歌唱技巧亦相當超凡，飆高音不但零辛苦，而且聽落爽感十足，加上歌曲節奏輕快，令海兒忍不住邊聽邊左搖右搖、兼露出陶醉表情。海兒：「呢首歌唔簡單，除咗唱功，係個Vibe同Groove。當你見到愈嚟愈多板開，你仲愈嚟愈Enjoy。」周國豐：「你真真正正係愈唱愈好同愈放，而且好多技巧上嘅運用，因為你成個人鬆晒，成件事好成立到。」肥媽則大讚陳旭培每個發音和尾音都咬字清楚。談到選唱《Careless Whisper》，原來背後有段故，陳旭培透露有次在某酒吧獻唱該首歌曲，豈料因而吸引了同場的吳大強注意，吳大強更主動邀請他有機會「一齊唱吓歌」，相當奇妙！

黎若雪四度報名

今集的勵志位，落在演唱《愛是最大權利》的42歲黎若雪身上。原來黎若雪是第4年參加《中年好聲音》，而且今年是首度躋身100強！對於黎若雪的堅及不屈不撓，海兒大讚：「三次都入唔到100強，第四次都要繼續去，呢種態度我係好（被）Inspired。因為唔放棄個個都知要唔放棄，但係咪真係個個可以做到呢？」黎若雪又指，搏盡想躋身《中年》100強，全因想見肥媽一面：「我19歲嗰年參加過歌唱比賽，都係阿媽做評判嘅…我今年第四年嚟參加，一定要見到阿媽一面！」對於這位粉絲，肥媽亦讚口不絕：「你把聲好靚，同埋你係揀啱歌，好揮灑自如，好享受個舞台。」

42歲黎若雪演唱《愛是最大權利》,佢屢敗屢戰嘅精神,感動現場所有評審。 42歲黎若雪演唱《愛是最大權利》,佢屢敗屢戰嘅精神,感動現場所有評審。 海兒聽到綻放「陶醉表情包」勁Cutie 海兒聽到綻放「陶醉表情包」勁Cutie。 海兒曬黑絲美腿。

