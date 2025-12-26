中年好聲音4｜配音員陳旭培展頂級靚聲 海兒曬美腿綻放陶醉表情包

車婉婉主持的《中年好聲音4》，第六集將於周日（28日）晚8點翡翠台播出。《中4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。

第六集繼續是香港賽區的進程，並將再誕生3名5燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了6位5燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。在官方發布的宣傳稿中，率先披露了其中一名五燈選手身份，他是現年35歲的配音員陳旭培，演唱歌曲為《Careless Whisper》。