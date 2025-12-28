中年好聲音4︱陳穎詩向周國豐算帳 01年《新秀》冠軍何晶晶贏盡好評

今晚8時TVB翡翠台播出的《中年好聲音4》，將誕生3名五燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了6位五燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。

演唱《I Will always love you》的36歲陳穎詩，憑藉巨肺及靚聲折服評審們，她竟然公開找周國豐「算帳」，她分享唱後感時，笑言自己對該首歌曲有陰影，並將矛頭直指周國豐：「我個陰影就係周國豐！」車婉婉聞言即幫拖鬧埋周國豐一份：「你以前作孽太深喇應該！」陳穎詩續說：「我二十幾年冇參加歌唱比賽，跟住我今年玩嘅第一個歌唱比賽，就係周國豐老師做批判，當時我都係唱呢隻歌，當時周國豐老師同我講話揀錯歌。」陳穎詩說時，依然忍不住喊到要抹眼淚，證明心理陰影面積確實很大，她更坦言：「我已經諗緊周國豐老師唔會撳燈。」