中年好聲音4︱馬浩宜憑歌寄意鬧老公 周國豐讚夠聰明

昨晚TVB播出的《中年好聲音4》，共誕生3名5燈選手，除了之前官宣介紹過的35歲配音員陳旭培(演唱歌曲為《Careless Whisper》)，還有35歲行政助理馬浩宜，以及40歲馬來西亞過江龍—駐唱歌手許雲妮，二人演唱歌曲分別《If no one will listen》及《What’s up 》。

馬浩宜演唱時不但全情投入，而且歌唱技巧高超，令海兒聽到露出驚豔樣，亦收穫評審一致好評，大讚她唱得相當有感情。肥媽說：「佢deliver到(首歌)嘅message，佢係一個好享受舞台嘅人。」張佳添稱：「你今次比海選仲精彩，因為呢首歌嘅難度再高啲，再刁鑽啲，好多音上上落落，你可以突然啲head voice上到好鬼死靚，你唔係淨係用技巧去impress我哋，你係好好感情。呢首歌如果計分嘅話，90幾分閒閒地。」就連出名手緊的周國豐，亦讚馬浩宜揀歌揀得好聰明：「你都幾聰明地知道自己嘅強項喺邊。」