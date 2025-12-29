中年好聲音4︱馬浩宜憑歌寄意鬧老公 周國豐讚夠聰明

昨晚TVB播出的《中年好聲音4》，共誕生3名5燈選手，除了之前官宣介紹過的35歲配音員陳旭培(演唱歌曲為《Careless Whisper》)，還有35歲行政助理馬浩宜，以及40歲馬來西亞過江龍—駐唱歌手許雲妮，二人演唱歌曲分別《If no one will listen》及《What’s up 》。
馬浩宜演唱時不但全情投入，而且歌唱技巧高超，令海兒聽到露出驚豔樣，亦收穫評審一致好評，大讚她唱得相當有感情。肥媽說：「佢deliver到(首歌)嘅message，佢係一個好享受舞台嘅人。」張佳添稱：「你今次比海選仲精彩，因為呢首歌嘅難度再高啲，再刁鑽啲，好多音上上落落，你可以突然啲head voice上到好鬼死靚，你唔係淨係用技巧去impress我哋，你係好好感情。呢首歌如果計分嘅話，90幾分閒閒地。」就連出名手緊的周國豐，亦讚馬浩宜揀歌揀得好聰明：「你都幾聰明地知道自己嘅強項喺邊。」
而馬浩宜除了唱歌了得，綜藝感亦滿滿！當她演唱完畢後，除感嘆踏足《中年》舞台「原來真係會喊」之餘，又笑言《If no one will listen》其實是向老公「憑歌寄意」，馬浩宜說：「我尋晚半夜三更同我老公鬧交，所以我頭先爭啲喊呀講到……我想話俾佢知，我呢首歌係唱俾佢聽嘅。」馬浩宜日前在個人社交網還分享了海選時的難忘點滴，字裡行間流露了她為了參賽、如何爆發驚人意志力：「我記得海選嗰陣BB得7個幾月大，BB嗰陣時仲係每晚飲4支120ml嘅夜奶，餵完夜奶我仲可以一早11點去到TVB海選，啲就係當媽嘅力量。」