中年好聲音4︱3孩之母許雲妮受仔啟發參賽 谷婭溦力讚煙腔夠特色

昨晚TVB播出的《中年好聲音4》，3名5燈選手中，來自馬來西亞演唱美國加州樂隊4 Non Blondes《What’s Up 》的許雲妮，聲音沙啞得來相當有特色及感染力，才開口唱了數句，已獲肥媽及谷婭溦火速撳燈。
愈唱愈有信心的雲妮，唱到後段更是力量大爆發，獲出名閹尖的周國豐大讚有排玩。谷婭溦：「我一路跟你打拍子、跟你一齊唱，我俾你嘅歌聲感染咗。我好鍾意你把聲，好鍾意你嘅smoky voice，沙沙地好正。」周國豐亦忍不住大讚許雲妮潛力無限：「你見到燈著晒就有番個信心，於是你好自然地個力量就開始出到嚟，呢首歌如果冇力量，成首歌嘅氣氛同意思都冇晒。我覺得你喺呢個舞台上面應該有排行，加油。」
現為3位小朋友母親的許雲妮，飛來香港參加《中4》海選時，曾在個人社交網發文透露，是受到兒子啟發，才重拾繼續追逐音樂夢的決心：「我：哥哥，我問你啊，如果有一天你比賽輸了，你會像我這樣難過嗎？還是你會覺得無所謂？兒子：I will just try again lo。」、「那一刻我突然明白，人越長大，越容易被得失心所困擾。而孩子最寶貴的，就是那份純粹的莫忘初衷——跌倒了，再站起來就好了。」、「為了成為兒子的好榜樣，為了再次感受那份單純的勇氣，我決定付諸行動，飛去香港參加《中年好聲音》海選。」