中年好聲音4︱3孩之母許雲妮受仔啟發參賽 谷婭溦力讚煙腔夠特色

昨晚TVB播出的《中年好聲音4》，3名5燈選手中，來自馬來西亞演唱美國加州樂隊4 Non Blondes《What’s Up 》的許雲妮，聲音沙啞得來相當有特色及感染力，才開口唱了數句，已獲肥媽及谷婭溦火速撳燈。

愈唱愈有信心的雲妮，唱到後段更是力量大爆發，獲出名閹尖的周國豐大讚有排玩。谷婭溦：「我一路跟你打拍子、跟你一齊唱，我俾你嘅歌聲感染咗。我好鍾意你把聲，好鍾意你嘅smoky voice，沙沙地好正。」周國豐亦忍不住大讚許雲妮潛力無限：「你見到燈著晒就有番個信心，於是你好自然地個力量就開始出到嚟，呢首歌如果冇力量，成首歌嘅氣氛同意思都冇晒。我覺得你喺呢個舞台上面應該有排行，加油。」