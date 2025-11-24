中年好聲音4︱4燈梁煜坤肥媽讚睇得吓 Band友鄭仲豪揀錯歌仍有3燈

TVB翡翠台昨晚播出的《中年好聲音4》，首站內容是新馬賽區，第一集除了兩位「5燈殺手」尤淑情、卓猷燕外，獻唱《你是我的眼》的4燈得主梁煜坤實力亦不容忽視。樣子酷似藝人梁俊一的煜坤，由於聲線磁性又有感情，只唱了不足10秒已吸引肥媽極速撳燈，肥媽「開板」後，更對煜坤的顏值大讚嘆：「要樣有樣，要聲有聲，又靚仔又靚聲，得啦！」

至於3燈選手鄭仲豪及鄧淑賢，實力同樣不容忽視，二人之所以未能獲得更高分數，全因揀錯了與自己風格「背道而馳」的歌曲，當中獻唱《春夏秋冬》的鄭仲豪，更獲得評審及主持車婉婉一致好評。周國豐：「把聲好有性格，有辨認度，有少少Beyond(黃)家駒早期影子。」小谷：「把聲有天生自帶滄桑感，你唱呢隻歌時，中間有啲部分好似想行前捉啲嘢、但又唔敢行前，嗰一種猶豫令我feel到你心入面有啲嘢，所以畀咗燈你。」車婉婉：「我睇海選我對你好大期望，因為band仔感覺好出。」

《中年好聲音4》除香港賽區、大灣區賽區、新馬賽區，還增設了全新的美加澳賽區，及TVB藝人賽區。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選擇入待定區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。