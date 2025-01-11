中年男團HEY BROTHER正式成軍 揚言目標攞「金曲金獎」

HEY BROTHER於2025年1月10日正式成立，5位猛男昨日型爆現身，並在台上逐一分享組成男團過程、製作新歌趣事等，並播出新鮮出爐的《我為人人》MV，5子在MV中載歌載舞，歌詞充滿正能量，主持瑪姬也忍不住讚嘆：「幾位真係好有活力，跳得好好。」HEY BROTHER成團大喜日子，獲得半百行內人士到場支持，包括無綫高層何麗全、關嘉敏、新城廣播代表及李思捷一班「福祿壽訓練學院」學員現身撐場，環星唱片公司老闆張國林更與關嘉敏特別頒發HEY BROTHER成團第一個「獎盃」《2025 Man爆男團獎》，寓意祝五子「爆紅」攞獎攞到手軟。

HEY BROTHER在台上解釋成團原因：「多年來我哋陪著大家成長，惟獨未試過組成男團，希望趁後生試下。」主持再問到新歌《我為人人》的意思？唐文龍表示：「生活上，好多人覺得我哋為人，但誰為我？希望大家能調轉思維，要先為人，亦唔好忘記初心。」至於，HEY BROTHER誰是隊長？麥長青表示：「冇隊長，大家咁高咁大。」問到成員之中誰最長氣？李思捷大爆是唐文龍，其也人即取笑謂：「唐文龍每次微信留言都錄到爆晒，麥長青都輸畀佢。」而HEY BROTHER最想與邊隊男團合作？他們齊聲說：「梗係男團始祖溫拿！最希望可以同譚詠麟合唱《千載不變》。」問攞獎目標，他們亦異口同聲笑言：「金曲金獎！」，果然雄心壯志。