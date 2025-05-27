中村雅俊紀念出道50周年 香港站演唱會圓美落幕

日本老牌歌手中村雅俊憑70年代日劇《前程錦繡》走紅，日前他重臨香江，假灣仔伊利沙伯體育館舉行《中村雅俊50周年紀念演唱會2025》，以一場長達兩個半小時的精彩演出紀念其音樂生涯50周年。
中村雅俊的香港演唱會以精心製作的開場映像揭開序幕，帶領觀眾回顧他的50年音樂旅程。隨後，他接連獻唱多首經典名曲，包括《心之色》、《我們的旅程》（前程錦繡原曲）、《戀人們在沾濕的街角》（雨中的戀人們原曲）、《接觸》以及《如果有一天在街上相遇》等，這些歌曲不僅勾起樂迷的集體回憶，更讓全場沉浸在濃濃的懷舊情懷中。演出歌單涵蓋其音樂生涯的多個階段，從早期代表作到後期深情作品，展現了中村雅俊跨越半世紀的音樂魅力。
Encore時段，全場氣氛推向高潮，歌迷意猶未盡的呼聲促使中村雅俊加唱《我們的旅程》及《戀人們在沾濕的街角》兩首經典歌曲，引發全場大合唱。中村雅俊在演出中以流利的英語跟觀眾互動，分享他對香港的深厚感情，並多次感謝樂迷多年來的支持。他在多個 MC環節中與觀眾親切對話，甚至即興提問現場觀眾，幽默風趣的互動讓氣氛更加輕鬆愉快。在是次演唱會由上，樂隊的精彩伴奏為演出錦上添花，特別演繹《100年的勇氣》和《日晷》等歌曲時，展現了無與倫比的音樂能量。主辦方表示，這場演唱會不僅是對中村雅俊50年音樂成就的致敬，更是香港與日本文化交流的一次重要盛事。