中村雅俊紀念出道50周年 香港站演唱會圓美落幕

日本老牌歌手中村雅俊憑70年代日劇《前程錦繡》走紅，日前他重臨香江，假灣仔伊利沙伯體育館舉行《中村雅俊50周年紀念演唱會2025》，以一場長達兩個半小時的精彩演出紀念其音樂生涯50周年。

中村雅俊的香港演唱會以精心製作的開場映像揭開序幕，帶領觀眾回顧他的50年音樂旅程。隨後，他接連獻唱多首經典名曲，包括《心之色》、《我們的旅程》（前程錦繡原曲）、《戀人們在沾濕的街角》（雨中的戀人們原曲）、《接觸》以及《如果有一天在街上相遇》等，這些歌曲不僅勾起樂迷的集體回憶，更讓全場沉浸在濃濃的懷舊情懷中。演出歌單涵蓋其音樂生涯的多個階段，從早期代表作到後期深情作品，展現了中村雅俊跨越半世紀的音樂魅力。