中銀港珠澳大橋半馬︱霍啟剛 郭晶晶現身揭幕禮 陳山聰將體育精神傳給兒子

「中銀港珠澳半馬」全長21公里的賽事，吸引8,000名參賽者於港珠澳大橋上馳騁。視帝跑友陳山聰，去年在上海挑戰半馬拉松，今年他參加2公里的「中銀榮譽盃」，他說：「第一次在港珠澳大橋跑步，『腳踏實地』的感覺非常新鮮，沿途風景優美，海天一色，簡直是『快樂不知時日過』。」他又希望下次能與Crazy Runner成員，如袁偉豪、胡定欣及單立文等一起參加半馬賽事，分享青春的回憶。他笑稱：「大家也要趁青春留倩影呢，哈哈！」今年大會曾設「兒童田徑運動會」，陳山聰希望兒子能夠參賽，「等Jaco再大一點，6歲時可以參加這個運動會，將體育精神傳承給下一代，齊齊跑出個未來。」

阮浩棕靠跑步紓緩頒獎禮壓力

憑《異空感應》「靚仔法醫」助手一角人氣急升的阮浩棕，今次參與「2公里榮譽賽」，他說：「大家認識我可能因為我是梁舜燕的孫子，最近因為劇集反應好，多了途人認得我，叫得出我的名字，這種感覺跟初次踏上港珠澳大橋一樣新鮮有趣。得到觀眾支持當然開心，但同時要提醒自己做得更好，趁這個機會一邊跑步一邊享受海風吹拂，紓緩一下緊張心情，抖擻精神迎接頒獎禮！」

陳敏之帶 8 歲仔挑戰「兒童田徑運動會」

「靚媽」陳敏之，帶同現年8歲兒子雷子樂參加「兒童田徑運動會」，挑戰速度跨欄、前拋藥球、十字跳、來回節奏跑、立定跳遠、擲火箭及A級方程式等項目，她說：「子樂遺傳了我的長腿，長得比同齡小朋友高，運動天份不錯，上月一家三口到日本滑雪慶生，教練也讚他平衡力好。」敏之坦言閒時愛與兒子一起做運動，強身健體之餘，也是很好的親子時間，「父母可以透過一起運動，跟小朋友溝通，同時灌輸正確價值觀，例如『勝不驕、敗不餒』、『公平公正』的精神，始終言教不及身教，做運動正正是身教的好機會，所以我跟老公只要有空便跟子樂一起跑步、打波，像朋友般相處。」