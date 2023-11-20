中銀香港賽馬日《躍動未來音樂會》克勤Gigi炎明熹歌聲跨越合作 表達永續傳承創新

中國銀行(香港)(「中銀香港」)今日於沙田馬場舉行「中銀香港賽馬日」，並請來李克勤、炎明熹(Gigi)、許靖韻(Angela)、陳宗澤(CY)4位歌手，於《Leap into the Future 躍動未來音樂會》獻唱，藉此表達中銀香港對未來理財產品和科技發展理念的五大元素，包括：合作、永續、跨越、創新和傳承，融入每一環節中。
師徒同台合唱 體現樂壇傳承
有著師徒關係的克勤與Gigi，最能體現「傳承」的意義，兩人在音樂會》中合唱《合久必婚》，克勤說：「傳承是一種責任，也是一種使命。今次已經是我連續第二年參與『中銀香港賽馬日』，感到非常榮幸，傳承文化從自身做起，身為歌手，我們更應以音樂和旋律，努力將此文化傳承下去。感謝中銀香港今次安排我與Gigi合唱，可以身體力行體現『樂壇傳承』。」
Gigi補充說，對上一次與克勤老師合唱，已是對方紅館演唱會舞台當嘉賓：「今次在舞台上能再次與克勤老師合作，默契依舊。每次看到他在台上精彩表演，展現的舞台魅力，心裡默默希望有一天能如老師般『壓台』。他亦會無私的指導和鼓勵我，讓我堅定走自己的音樂路。」
克勤爆Gigi暫不拍拖
此外，克勤又在台上演繹金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》，Gigi唱出歌曲《Little Magic》和《親密愛人》，Gigi的柔和的聲線，展示主題「跨越」，以兩個時代的曲風，給予觀眾截然不同的感覺。克勤說，Gigi不斷進步，有無限可能。問他Gigi如此乖巧，會否令他考慮追多個女，他笑言：「我同Gigi合唱情歌都滴汗，我仔都16歲，應該唔會。」克勤又爆做《聲生不息》，有問過對方幾時拍拖，Gigi說暫時不會。之後師徒兩人合唱《合久必婚》，Gigi說：「同克勤老師唱《合久必婚》，綵排已有好熟悉感覺。」
陳宗澤金曲新唱再創新
首次登上「中銀香港賽馬日」舞台的CY，獻唱出《滴滴金》及《歲月如歌》，來突出「創新」這主題。更與Angela合唱多首重新改編的中外經典金曲，包括《Stand Up》、《小酒窩》，及《小風波》，帶出「合作」這題旨，亦有不一樣的「創新」感，CY興奮地說：「演出太棒了！全的編曲加上首次於馬會包廂演出，別具新鮮感。想不到與Angela第一次合唱已擦出火花。」