熱門搜尋:
許金山 香港足球 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-20 07:30:00

中銀香港賽馬日《躍動未來音樂會》克勤Gigi炎明熹歌聲跨越合作 表達永續傳承創新

分享：
生活

李克勤、炎明熹、許靖韻、陳宗澤等4位歌手，與中銀香港的管理層合照。

中國銀行(香港)(「中銀香港」)今日於沙田馬場舉行「中銀香港賽馬日」，並請來李克勤、炎明熹(Gigi)、許靖韻(Angela)、陳宗澤(CY)4位歌手，於《Leap into the Future 躍動未來音樂會》獻唱，藉此表達中銀香港對未來理財產品和科技發展理念的五大元素，包括：合作、永續、跨越、創新和傳承，融入每一環節中。

生活

克勤指，同Gigi合唱都會滴汗，因此不會在台上拖對方手。

師徒同台合唱 體現樂壇傳承

有著師徒關係的克勤與Gigi，最能體現「傳承」的意義，兩人在音樂會》中合唱《合久必婚》，克勤說：「傳承是一種責任，也是一種使命。今次已經是我連續第二年參與『中銀香港賽馬日』，感到非常榮幸，傳承文化從自身做起，身為歌手，我們更應以音樂和旋律，努力將此文化傳承下去。感謝中銀香港今次安排我與Gigi合唱，可以身體力行體現『樂壇傳承』。」

Gigi補充說，對上一次與克勤老師合唱，已是對方紅館演唱會舞台當嘉賓：「今次在舞台上能再次與克勤老師合作，默契依舊。每次看到他在台上精彩表演，展現的舞台魅力，心裡默默希望有一天能如老師般『壓台』。他亦會無私的指導和鼓勵我，讓我堅定走自己的音樂路。」

生活

Gigi於12月將要考試，她稱會暫時閉關，聖誕節後再與樂迷見面。

 

克勤爆Gigi暫不拍拖

此外，克勤又在台上演繹金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》，Gigi唱出歌曲《Little Magic》和《親密愛人》，Gigi的柔和的聲線，展示主題「跨越」，以兩個時代的曲風，給予觀眾截然不同的感覺。克勤說，Gigi不斷進步，有無限可能。問他Gigi如此乖巧，會否令他考慮追多個女，他笑言：「我同Gigi合唱情歌都滴汗，我仔都16歲，應該唔會。」克勤又爆做《聲生不息》，有問過對方幾時拍拖，Gigi說暫時不會。之後師徒兩人合唱《合久必婚》，Gigi說：「同克勤老師唱《合久必婚》，綵排已有好熟悉感覺。」

生活

Angela透露，近日買了人生第二層樓，因此要努力工作。

陳宗澤金曲新唱再創新

首次登上「中銀香港賽馬日」舞台的CY，獻唱出《滴滴金》及《歲月如歌》，來突出「創新」這主題。更與Angela合唱多首重新改編的中外經典金曲，包括《Stand Up》、《小酒窩》，及《小風波》，帶出「合作」這題旨，亦有不一樣的「創新」感，CY興奮地說：「演出太棒了！全的編曲加上首次於馬會包廂演出，別具新鮮感。想不到與Angela第一次合唱已擦出火花。」

Ad Block
生活

第一次於《動未來音樂會》獻唱的CY，表示興奮又榮幸。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受