中銀香港賽馬日《躍動未來音樂會》克勤Gigi炎明熹歌聲跨越合作 表達永續傳承創新

中國銀行(香港)(「中銀香港」)今日於沙田馬場舉行「中銀香港賽馬日」，並請來李克勤、炎明熹(Gigi)、許靖韻(Angela)、陳宗澤(CY)4位歌手，於《Leap into the Future 躍動未來音樂會》獻唱，藉此表達中銀香港對未來理財產品和科技發展理念的五大元素，包括：合作、永續、跨越、創新和傳承，融入每一環節中。

師徒同台合唱 體現樂壇傳承

有著師徒關係的克勤與Gigi，最能體現「傳承」的意義，兩人在音樂會》中合唱《合久必婚》，克勤說：「傳承是一種責任，也是一種使命。今次已經是我連續第二年參與『中銀香港賽馬日』，感到非常榮幸，傳承文化從自身做起，身為歌手，我們更應以音樂和旋律，努力將此文化傳承下去。感謝中銀香港今次安排我與Gigi合唱，可以身體力行體現『樂壇傳承』。」

Gigi補充說，對上一次與克勤老師合唱，已是對方紅館演唱會舞台當嘉賓：「今次在舞台上能再次與克勤老師合作，默契依舊。每次看到他在台上精彩表演，展現的舞台魅力，心裡默默希望有一天能如老師般『壓台』。他亦會無私的指導和鼓勵我，讓我堅定走自己的音樂路。」