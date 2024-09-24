中銀香港︱劉沛蘅 ROVER 鍾柔美 劉秀樺見證世界紀錄 最大樂高模型《清明上河圖》誕生

中國銀行(香港)(「中銀香港」)年輕品牌「理財TrendyToo」，聯同香港唯一樂高專業認證大師(LEGO Certified Professional)洪子健(Andy)，召集過千位年輕人，共同將傳世名畫《清明上河圖》，拼砌成全球最大的樂高立體情景模型。並邀請到劉陳凱韻(甘比)、TrendyToo活動大使劉沛蘅(Hillary)、樂隊ROVER、鍾柔美(Yumi)及劉秀樺(Josephine)等，擔任開幕嘉賓，並與現場近100位年輕人分享理財心得兼玩遊戲。
洪子健 甘比鼓勵年輕人認清目標
典禮由中，銀香港副總裁陳文致辭揭開序幕，健力士認證官隨即上台，將「健力士世界紀錄官方紀錄保持者證書」交到陳文及Andy手上。對於打破世界紀錄，Andy說：「帶領1000人的團隊砌LEGO模型，幸好一班年輕人目標一致，領悟力強，成就了這個令我最有滿足感的項目之一。」
近日熱愛做「織女」的甘比，自認是LEGO迷，相當享受去組裝作品的過程：「好開心能為今次項目擔任見證人，自己很喜歡拼砌LEGO，今次項目最有趣，是看著一粒粒細小LEGO，變成一座全球最大立體情景模型，創出世界紀錄。希望參觀的市民欣賞這個有趣震撼的展品時，可以激勵大家認清目標，只要做好規劃去實現，就會變成世界紀錄。」
Hillary ROVER自訂心水理財組合
談到理財，Hillary說：「之前有儲蓄及買外幣，今年就想淺嚐投資，因為合適的投資就如同砌LEGO模型，將財富累積越砌越大呢！」ROVER隊長Kim則說：「希望工作機會增加，一步步實現目標，如同砌LEGO般聚沙成塔。」副隊長Jason說：「投資算是新手，想學習更多投資方法，就如砌LEGO一樣，靈活配搭不同投資組合，希望成為ROVER中第一個業主，哈哈！」
同屬副隊長的亨仔說：「大家看到我的身形大隻兼穩重，就知道我是穩陣型投資者，加上我是哥哥，要照顧妹妹，投資要穩陣，我是隊中的『省錢一哥』，正如砌LEGO模型一樣，要打穩根基才能萬丈高樓從地起。」唯一隊員希晉則提倡開源節流：「我們係新晉組合，開源節流是常識。節流重要，但我們會透過『理財TrendyToo』買藍籌股票，研究不同投資組合，恍如砌LEGO模型，砌出自己的心水組合，讓財富增值。」
Yumi Josephine分享財富增值創意
吸金能力強的Yumi，是「理財TrendyToo」星級用家，她說：「早已開設中銀香港戶口出糧，又綁定FPS，方便與親友過數，例如跟『聲夢』友食飯，我們會用FPS過數，一按即過超級方便！至於砌LEGO當然是強項，女生鍾意玩公仔，我就從小沉迷LEGO，可以砌足一整天。今日見證這個世界紀錄真的超級興奮，期待自己將來同樣能夠打破更多紀錄！」
Josephine同樣從小就是「LEGO迷」：「媽咪從小讓我砌LEGO，從中教導我配搭不同顏色組件，親力親為去完成作品，這種『不求人』精神，直至現在長大也影響著我，凡事不假手於人。理財亦如是，一定要親自了解各項投資組的優點與風險，才能穩中求勝，為自己創造更多財富！」