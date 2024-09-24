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娛樂
2024-09-24 16:51:50

中銀香港︱劉沛蘅 ROVER 鍾柔美 劉秀樺見證世界紀錄 最大樂高模型《清明上河圖》誕生

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(左起) Josephine、Yumi、Hillary及ROVER。

(左起) Josephine、Yumi、Hillary及ROVER。

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中國銀行(香港)(「中銀香港」)年輕品牌「理財TrendyToo」，聯同香港唯一樂高專業認證大師(LEGO  Certified Professional)洪子健(Andy)，召集過千位年輕人共同將傳世名畫《清明上河圖》，拼砌成全球最大的樂高立體情景模型。並邀請到劉陳凱韻(甘比)、TrendyToo活動大使劉沛蘅(Hillary)、樂隊ROVER、鍾柔美(Yumi)及劉秀樺(Josephine)等，擔任開幕嘉賓，並與現場近100位年輕人分享理財心得兼玩遊戲。

 

洪子健 甘比鼓勵年輕人認清目標

典禮由中，銀香港副總裁陳文致辭揭開序幕，健力士認證官隨即上台，將「健力士世界紀錄官方紀錄保持者證書」交到陳文及Andy手上。對於打破世界紀錄，Andy說：「帶領1000人的團隊砌LEGO模型，幸好一班年輕人目標一致，領悟力強，成就了這個令我最有滿足感的項目之一。」

 

近日熱愛做「織女」的甘比，自認是LEGO迷，相當享受去組裝作品的過程：「好開心能為今次項目擔任見證人，自己很喜歡拼砌LEGO，今次項目最有趣，是看著一粒粒細小LEGO，變成一座全球最大立體情景模型，創出世界紀錄。希望參觀的市民欣賞這個有趣震撼的展品時，可以激勵大家認清目標，只要做好規劃去實現，就會變成世界紀錄。」

 

 

 

02 (左至右)中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文、本地唯一樂高專業認證大師洪子健、華人置業集團行政總裁暨劉鑾雄慈善基金信託人之董事劉陳凱韻、第十四屆港區全國人大代表孫偉勇、香港特別行政區政府勞工及福利局副局長何啟明、中銀香港副總裁陳文、全國政協委員及立法會議員吳傑莊、港區省級政協委員聯誼會會長霍啟山、中銀香港總經理盧慧敏、新鴻基地產發展有限公司租務部副總經理許嘉雯。 首次出席公開活動的Josephine，毫不怯場，跟Hillary、ROVER及Yumi玩遊戲時，相當落力。 Hillary指，看到健力士證書頒發的一刻，心情感動。

 

Hillary ROVER自訂心水理財組合

 

談到理財，Hillary說：「之前有儲蓄及買外幣，今年就想淺嚐投資，因為合適的投資就如同砌LEGO模型，將財富累積越砌越大呢！」ROVER隊長Kim則說：「希望工作機會增加，一步步實現目標，如同砌LEGO般聚沙成塔。」副隊長Jason說：「投資算是新手，想學習更多投資方法，就如砌LEGO一樣，靈活配搭不同投資組合，希望成為ROVER中第一個業主，哈哈！」

 

同屬副隊長的亨仔說：「大家看到我的身形大隻兼穩重，就知道我是穩陣型投資者，加上我是哥哥，要照顧妹妹，投資要穩陣，我是隊中的『省錢一哥』，正如砌LEGO模型一樣，要打穩根基才能萬丈高樓從地起。」唯一隊員希晉則提倡開源節流：「我們係新晉組合，開源節流是常識。節流重要，但我們會透過『理財TrendyToo』買藍籌股票，研究不同投資組合，恍如砌LEGO模型，砌出自己的心水組合，讓財富增值。」

 

 

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ROVER感激Andy指導，協助一起破世界紀錄。 Yumi期待自己將來同樣能夠打破更多紀錄。 中銀香港副總裁陳文、甘比，以及中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文，上台合照紀錄中銀香港「理財TrendyToo」立下的重要里程碑。

Yumi Josephine分享財富增值創意

 

吸金能力強的Yumi，是理財TrendyToo星級用家，她說：「早已開設中銀香港戶口出糧，又綁定FPS，方便與親友過數，例如跟『聲夢』友食飯，我們會用FPS過數，一按即過超級方便！至於砌LEGO當然是強項，女生鍾意玩公仔，我就從小沉迷LEGO，可以砌足一整天。今日見證這個世界紀錄真的超級興奮，期待自己將來同樣能夠打破更多紀錄！」

 

Josephine同樣從小就是「LEGO迷」：「媽咪從小讓我砌LEGO，從中教導我配搭不同顏色組件，親力親為去完成作品，這種『不求人』精神，直至現在長大也影響著我，凡事不假手於人。理財亦如是，一定要親自了解各項投資組的優點與風險，才能穩中求勝，為自己創造更多財富！」

 

 

《最大的樂高立體情景模型《清明上河圖》及樂高專業認證大師洪子健作品展》

日期：9月25日至10月31日(上午10時至晚上10時)

地點：沙田新城市廣場一期3樓中庭