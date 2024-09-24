中銀香港︱劉沛蘅 ROVER 鍾柔美 劉秀樺見證世界紀錄 最大樂高模型《清明上河圖》誕生

中國銀行(香港)(「中銀香港」)年輕品牌「理財TrendyToo」，聯同香港唯一樂高專業認證大師(LEGO Certified Professional)洪子健(Andy)，召集過千位年輕人，共同將傳世名畫《清明上河圖》，拼砌成全球最大的樂高立體情景模型。並邀請到劉陳凱韻(甘比)、TrendyToo活動大使劉沛蘅(Hillary)、樂隊ROVER、鍾柔美(Yumi)及劉秀樺(Josephine)等，擔任開幕嘉賓，並與現場近100位年輕人分享理財心得兼玩遊戲。

洪子健 甘比鼓勵年輕人認清目標

典禮由中，銀香港副總裁陳文致辭揭開序幕，健力士認證官隨即上台，將「健力士世界紀錄官方紀錄保持者證書」交到陳文及Andy手上。對於打破世界紀錄，Andy說：「帶領1000人的團隊砌LEGO模型，幸好一班年輕人目標一致，領悟力強，成就了這個令我最有滿足感的項目之一。」

近日熱愛做「織女」的甘比，自認是LEGO迷，相當享受去組裝作品的過程：「好開心能為今次項目擔任見證人，自己很喜歡拼砌LEGO，今次項目最有趣，是看著一粒粒細小LEGO，變成一座全球最大立體情景模型，創出世界紀錄。希望參觀的市民欣賞這個有趣震撼的展品時，可以激勵大家認清目標，只要做好規劃去實現，就會變成世界紀錄。」