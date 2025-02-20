中銀香港︱姚焯菲父女檔工作 和大熊貓寶寶有「菲」常接觸

姚爸姚輝文是國際知名投資公司首席財務官(CFO)，經常教Chantel秉持「應使則使」的大原則。

Chantel與爸爸特別到海洋公園探訪家姐和細佬，她說感覺特別，「這次與爸爸一起工作經歷非常有趣，特別是看到爸爸化妝時的樣子，十分有趣。」她又分享自己的上鏡秘訣，「有教爸爸走位、遷就鏡頭，盡量讓靚仔樣多點出現於鏡頭。」首次與囡囡一起工作的姚爸爸坦言，「出鏡不算太緊張，而且體驗到坐定定化妝原來很累，明白Chantel做幕前其實不輕易。」

18歲的Chantel，一直銘記爹哋教誨，深明儲蓄重要性：「儲錢是理財重要一環，所以近年的利是錢99%都存進戶口，今年亦如是。」Chantel於中銀香港開設人生第一個銀行戶口，最近更透過BoC Pay+申請人生第一張信用卡，她說：「今年會捐出部份利是錢保育大熊貓，回饋社會。另外自己會好好管理銀行戶口及消費習慣，學習善用不同信用卡及理財優惠，學好自主理財。」

寵粉的Chantel，又呼籲一班fans「小菲象」，「如果大家想跟我一齊於4月到海洋公園，在寶貴的專屬場次，跟『家姐』、『細佬』來一個『菲』一般的近距離見面，一起學習製作大熊貓最愛吃的『窩窩頭』，記得留意TrendyTogether22 Instagram有獎問答遊戲。」