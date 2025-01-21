中銀香港︱姚焯菲聲演Pay Buddy 呼籲用BoC Pay+逗利是

剛攞完「最佳劇集歌曲」的姚焯菲(Chantel)，今日出席「中國銀行(香港)(「中銀香港」)流動支付應用程式BoC Pay+的發布會，擔任主禮嘉賓，又播Chantel首度聲演3款可愛「Pay Buddy」的BoC Pay+全新宣傳廣告影片。

Chantel欣賞自己的配音作品時，顯得興奮感動：「今次是我第一次參與廣告的配音工作，衷心感謝『中銀香港』信任，一次過聲演『獎賞達人』、『信用卡達人』及『購物達人』3款Pay Buddy，可說是越級大挑戰！」她指為了不負客戶期望，錄音前做足功課，預先為每個角色設計其聲線和語調。」Chantel又向一班「小菲象」分享使用BoC Pay心得，教他們用BoC Pay向親朋好友「逗利是」。