中銀香港︱姚焯菲聲演Pay Buddy 呼籲用BoC Pay+逗利是

剛攞完「最佳劇集歌曲」的姚焯菲(Chantel)，今日出席「中國銀行(香港)(「中銀香港」)流動支付應用程式BoC Pay+的發布會，擔任主禮嘉賓，又播Chantel首度聲演3款可愛「Pay Buddy」的BoC Pay+全新宣傳廣告影片。
Chantel欣賞自己的配音作品時，顯得興奮感動：「今次是我第一次參與廣告的配音工作，衷心感謝『中銀香港』信任，一次過聲演『獎賞達人』、『信用卡達人』及『購物達人』3款Pay Buddy，可說是越級大挑戰！」她指為了不負客戶期望，錄音前做足功課，預先為每個角色設計其聲線和語調。」Chantel又向一班「小菲象」分享使用BoC Pay心得，教他們用BoC Pay向親朋好友「逗利是」。
最近忙於拍劇的Chantel，有時需要工作到很晚才回家：「回到香港後，我仍有很多瑣碎事情未處理。升級BoC Pay+新增信用卡管理功能，讓我任何時間都可以用手機處理帳項與金錢住來，節省很多時間。」Chantel又指，用BoC Pay+網購或外出購物，都可以消費港幣1元可賺取1積分。
「愛心爆棚」的Chantel，知道BoC Pay+與海洋公園聯乘，推出熊貓造型電子利是封，她已經預備好新春期間，用BoC Pay+「Phone利是」予各位同事，又說：「我仲打算用BoC Pay+即將推出的『大熊貓Phone衣竹食應援團』功能，向海洋公園捐款，支持大熊貓家庭日常護理及管理，守護安安、可可，盈盈、樂樂，還有雙胞胎大熊貓BB！希望牠們可以快高長大。」