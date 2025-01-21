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娛樂
2025-01-21 17:47:19

中銀香港︱姚焯菲聲演Pay Buddy 呼籲用BoC Pay+逗利是

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Chantel今日出席「中銀香港」的流動支付應用程式BoC Pay+發布會。

Chantel今日出席「中銀香港」的流動支付應用程式BoC Pay+發布會。

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剛攞完「最佳劇集歌曲」的姚焯菲(Chantel)，今日出席「中國銀行(香港)(「中銀香港」)流動支付應用程式BoC Pay+的發布會，擔任主禮嘉賓，又播Chantel首度聲演3款可愛「Pay Buddy」的BoC Pay+全新宣傳廣告影片。

 

 

Chantel賞自己的配音作品時，顯得興奮感動：「今次是我第一次參與廣告的配音工作，衷心感謝『中銀香港』信任，一次過聲演獎賞達人信用卡達人購物達人3款Pay Buddy，可說是越級大挑戰！」她指為了不負客戶期望，錄音前做足功課，預先為每個角色設計其聲線和語調。」Chantel又向一班「小菲象」分享使用BoC Pay心得，教他們用BoC Pay向親朋好友「逗利是」。

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Chantel將在BoC Pay+全新廣告片內，聲演可愛「Pay Buddy」。 Chantel呼籲大家用BoC Pay向親朋好友「逗利是」。 Chantel指，會用「大熊貓Phone衣竹食應援團」功能，向海洋公園捐款，支持大熊貓家庭。

近忙於拍劇的Chantel，有時需要工作到很晚才回家：「回到香港後，我仍有很多瑣碎事情未處理。升級BoC Pay+新增信用卡管理功能，讓我任何時間都可以用手機處理帳項與金錢住來，節省很多時間。」Chantel又指，用BoC Pay+網購或外出購物，都可以消費港幣1元可賺取1積分。

 

「愛心爆棚」的Chantel，知道BoC Pay+與海洋公園聯乘，推出熊貓造型電子利是封，她已經預備好新春期間，用BoC Pay+「Phone利是」予各位同事，又說：「我仲打算用BoC Pay+即將推出的『大熊貓Phone衣竹食應援團』功能，向海洋公園捐款，支持大熊貓家庭日常護理及管理，守護安安、可可，盈盈、樂樂，還有雙胞胎大熊貓BB！希望牠們可以快高長大。」

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