中銀香港︱楊偲泳投資獲利自獎歐遊 張馳豪教授買股票賺佣金

Renci上次透過「理財#YouTalk吧」活動，認識了股評人胡孟青(青姐)，並請教對方投資心得，獲益不少，她說：「做了『理財TrendyToo』形象大使，真的像『開竅』一樣，明白理財對新世代的重要性，開始接觸多了不同理財及投資產品，現在慢慢將工作賺回來的錢整理，好似又解鎖了一種新技能。」

考車牌為未來增值

Renci認為年輕人最好的投資就是進修，她說：「最好投資在自己身上，我喺一個好學嘅人，鍾意學新事物，進修『儲牌』；並希望今年可以考取車牌。」自爆近期投資有所斬獲的Renci 透露：「已計劃好5月底去歐洲旅行，行程不會太緊湊，充一充電之後6月開始投入工作，會拍一部電影及一個短劇，同步進行，之前拍完的電影，希望可以6、7月上映，到時就要幫手做宣傳。」

將軍澳巴菲特不做明燈

上次「理財TrendyToo」活動，有意做理財KOL的Aska，笑言成為了「將軍澳巴菲特」後，不少朋友向他取經，Aska說：「我仍是投資理財初哥，所以要繼續增進知識，不想做別人的『明燈』。近來，我不時推介朋友透過手機開設中銀香港賬戶，既方便又快捷！手機銀行完成開戶同指定任務，唔單止有港幣100元獎賞，以手機進行首筆股票交易，仲可享港幣1元佣金優惠。」