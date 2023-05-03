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娛樂
2023-05-03 16:52:56

中銀香港︱楊偲泳投資獲利自獎歐遊 張馳豪教授買股票賺佣金

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為「1歲限時大激賞」推廣活動造勢的Renci、Aska為，推介「1齊享、1歲賞」。

中國銀行(香港，中銀香港)為慶祝年輕品牌「理財TrendyToo」成立一周年，由即日起至630日，推出「1齊享、1歲賞」多項以「1」為主題的慶祝優惠，以及加碼推出「1歲限時大激賞」，並找來形象大使楊偲泳(Renci)、張馳豪(Aska)拍攝新一輯宣傳海報，兩人更分享學懂理財管理後，如何實現夢想、獎勵自己。

Renci上次透過「理財#YouTalk吧」活動，認識了股評人胡孟青(青姐)，並請教對方投資心得，獲益不少，她說：「做了『理財TrendyToo』形象大使，真的像『開竅』一樣，明白理財對新世代的重要性，開始接觸多了不同理財及投資產品，現在慢慢將工作賺回來的錢整理，好似又解鎖了一種新技能。」

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Renci、Aska稱，年輕人應透過便捷的手機銀行服務，輕鬆展開自主理財第一步。

考車牌為未來增值

Renci認為年輕人最好的投資就是進修，她說：「最好投資在自己身上，我喺一個好學嘅人，鍾意學新事物，進修『儲牌』；並希望今年可以考取車牌。」自爆近期投資有所斬獲的Renci 透露：「已計劃好5月底去歐洲旅行，行程不會太緊湊，充一充電之後6月開始投入工作，會拍一部電影及一個短劇，同步進行，之前拍完的電影，希望可以67月上映，到時就要幫手做宣傳。」

將軍澳巴菲特不做明燈

上次「理財TrendyToo」活動，有意做理財KOLAska，笑言成為了「將軍澳巴菲特」後，不少朋友向他取經，Aska說：「我仍是投資理財初哥，所以要繼續增進知識，不想做別人的『明燈』。近來，我不時推介朋友透過手機開設中銀香港賬戶，既方便又快捷！手機銀行完成開戶同指定任務，唔單止有港幣100元獎賞，以手機進行首筆股票交易，仲可享港幣1元佣金優惠。」

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Renci、Aska為「理財TrendyToo」拍攝新一輯宣傳照。

理財TrendyToo 1」系列週年慶祝優惠

為慶祝「理財TrendyToo」推出一周年，1835歲年輕客戶於今年5月至6月期間，成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的周年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享港幣100元獎賞，以及100天港幣活期儲蓄存款優惠高達2.18%；首次經手機登記發薪服務，可享港幣100元獎賞；首筆股票交易可享港幣1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲港幣100元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞港幣100元；首次綁定及使用BoC Pay可獲總值港幣100元迎新獎賞等。

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送林奕匡 x 黃妍《唱出夢工場》音樂祭門卷

此外，加碼推出「1歲限時大激賞」，將送出演唱會門票、電影換票證、下午茶禮券等。第一浪送出是林奕匡 x 黃妍《唱出夢工場》音樂祭演唱會電子門券，1835歲的中銀香港客戶，於55 日至511日期間，用「轉賬/轉數快」功能轉賬給朋友，並於「給收件人的訊息」欄位輸入「TrendyToo」，同時持有中銀Chill Card，即有機會贏取是次演唱會門券兩張。在「5.20 我愛你」這個特別的日子，與另一半或好友於長洲欣賞音樂會，順道品嘗各式美食，度過難忘的一天。

林奕匡 x 黃妍《唱出夢工場》音樂祭詳情：

日期：520(下午4時至5時)

地點：長洲戲院銀幕大笪地(露天場地)

名額：10名

理財TrendyToo推廣查詢：https://www.bochk.com/s/w/great1

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「理財TrendyToo」成立一周年，推多項以「1」為主題的慶祝優惠，希望年輕人理財趁早做、為未來計劃。

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