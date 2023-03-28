中銀香港︱楊偲泳 青姐交換投資心得 張馳豪化身將軍澳巴菲特做財經KOL

去年推出「理財TrendyToo」的中國銀行(香港，中銀香港)，以「輕理財」概念更貼近年輕人，近日邀請被譽為最佳女友的楊偲泳(Renci)加盟任代言人，連同姚焯菲(Chantel)以張馳豪(Aska) 一同擔任理財TrendyToo形象大使，更找來股評人胡孟青(青姐)及財經網絡紅人紅磡索螺絲，為中銀香港「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰拍攝宣傳照片及影片。

Renci、Aska、青姐、紅磡索螺絲等，早前聚首一起為「理財#YouTalk吧」攝宣傳照片及影片，分享年輕新世代理財的訊息。Renci今年演藝成績斐然，隨著榮升港產片最高過億票房女主角，工作接踵而來，收入增加令她要更小心選擇理財計劃，她表示：「由排球運動員轉型做藝人，這幾年收入增加了，前幾年已見到身邊朋友開始嘗試投資，例如選擇月供股票等投資組合，耳濡目染下，也開始接觸投資。我明白無論做運動員抑或做藝人，收入都不算穩定，加上父母自幼已教導學習儲錢，所以當我開始有收入時，便每月儲錢再作投資，希望可以積少成多，好好計劃將來。」

在拍攝廣告時，Renci與Aska均換上trendy年輕上班族造型，亦分別以運動KOL及打機KOL造型示人，當中Renci示範瑜伽動作，散發青春活力。Renci日前在社交平台出帖文，坦言有閒錢，並向網民公開尋求投資心得，可見她相當著重未來計劃。難得與青姐合作，Renci和青姐即互相「抄牌」交換投資心得。Renci笑言：「我之後會與青姐密密聯絡，想跟她學習投資股票的知識，我自小已在電視前見過青姐對投資股票的激情，希望她可以給我幾個精選貼士。」青姐亦笑言有幸認識破億票房女星，亦知道她是排球運動員，要向她請求做運動健身心得。

Aska 向紅磡索螺絲取年輕人理財經

Aska去年擔任中銀香港理財TrendyToo形象大使，今年再度冧莊，他透露過去一年獲益良多，增長不少投資知識。Aska 說：「我有做功課研究股市，多留意財經新聞，幸運地在股市有少少斬獲。今天拍攝很高興認識到紅磡索螺絲，在他身上學習到以新一代角度做財經分析，切合年輕人的條件逐步達成財務目標。除了音樂發展外，我決定嘗試向理財KOL這條路出發，分享自身投資經驗，名稱已想好了，就是『將軍澳巴菲特』。」

將軍澳巴菲特又指，會呼籲身邊朋友參加「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，Aska續說：「比賽總獎金好吸引，高達港幣10萬元，坊間有這麼多運動KOL，打機KOL，而理財KOL亦是一門專業，這是一個好好的機會給一些對投資理財有興趣及研究的年青人參加。」