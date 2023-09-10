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娛樂
2023-09-10 16:57:13

中銀香港︱理財TrendyToo水上音樂會 炎明熹 鍾柔美 張馳豪靚聲放題 Lolly Talk Jason Loi Ritchie型爆水上樂園

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Jason又識打鼓又唱得，難怪Jason火速升呢男神。

在剛過的周未，中國銀行(香港)「理財TrendyToo」聯乘海洋公園水上樂園，舉辦全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH！》，請來炎明熹(Gigi)、鍾柔美(Yumi)、張馳豪(Aska)、香港首席女團Lolly Talk 、《全民造星V》型爆鼓手雷濠權(Jason Loi)及「做工佬」梁瑋城(Ritchie)，以型人靚聲唱爆水上樂園，跟「理財TrendyToo」的一班年輕客戶，歡度一個最trendy的盛夏音樂會。

 

海洋公園水上樂園室內造浪池「天海灣」化身跨感官「游」「樂」場，配合燈光，讓觀眾享受一場視覺、聽覺、體感及AR的跨感官娛樂體驗。

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甚有台風的「做工佬」Ritchie，以勁歌熱舞與樂迷歡度這個水中派對。

Jason Loi水中鼓 做工佬Ritchie型男奏樂

打頭陣的Jason Loi，首度挑戰「打水鼓」，全場high爆！他說：「第一次在打水鼓，好有挑戰性，睇到觀眾反應跟氣溫一樣hot。」Jason在雷射燈光交織下唱出《離開地球表面》、《LadyKilla》及自創歌曲《Just do it》，又與Ritchie合唱《我做的是愛不是夢》，以音樂征服樂迷。

一直深受網友愛戴的「做工佬」Ritchie，以靚聲獻唱《報復式浪漫》、自創歌《雞蛋仔格仔餅》及《Uptown Funk》， 樂迷聽出耳油！他說：「今次係我第一次嚟到海洋公園水上樂園，就可以參加呢個跨感官水上音樂會同大家一齊jam歌一齊玩，相當興奮，令我有喺馬來西亞海邊渡假的感覺，希望各位『工友』投入睇騷。」

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Lolly Talk唱出多首大熱金曲，甜美曲風看得觀眾如癡如醉。

首席女團Lolly Talk為觀眾消暑降溫

欣賞完兩位型男的表演，便輪到女團Lolly Talk登場，獻唱hit爆歌曲《把火》、《三分甜》及《七姊妹星團》，清爽造型配以甜美曲風，當然看得透心涼。Lolly Talk說：「我們很喜歡到水上樂園遊玩，也是首次在水上樂園表演，看到大家坐在水泡上大合唱，畢生難忘！」

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Lolly Talk唱出多首大熱金曲，甜美曲風看得觀眾如癡如醉。

Gigi Yumi Aska為學生哥打氣

緊接就是《聲夢傳奇》三大人氣偶像Aska、Yumi及Gigi登場，Aska 接連獻唱《I am yours》及《聽晚見唔見到你》；Yumi接力火熱跳唱《狂野之城》及《Breaking my heart》；Gigi則在漫天泡泡下唱出《Little Magic》、《別找我麻煩》及《我鍾意》，三人又合唱《我們都是這樣長大的》，為今個夏天注滿青春氣息。Aska、Yumi及Gigi又齊齊為剛開學的莘莘學子打氣，剛剛升格大學生的Gigi說：「知道很多同學也要面對新學年的各種挑戰，希望大家能透過《TrendyToo SPLASH！》跨感官水上音樂會放鬆心情，藉著勁歌熱舞在周六晚盡情狂歡！」

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Yumi獻上精彩跳唱歌曲，為水上樂園帶來熾熱氣氛。

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Gigi、Yumi及Aska合唱《我們都是這樣長大的》，掀起全晚高潮。

《聲夢傳奇》《全民造星》同台合作

最後Jason、Ritchie、Aska、Yumi及Gigi合唱《全身暑假》，場內觀眾亦參與鳴放AR電子煙花，為《TrendyToo SPLASH!》及這個暑假劃下完美句號，同時亦是本港兩大選秀節目《全民造星》及《聲夢傳奇》參賽者破天荒同台合唱，證明音樂無分區域界限，「理財TrendyToo」透過創意活動與年輕客戶分享理財知識，共創美好回憶

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《聲夢傳奇》與《全民造星》的Jason、Ritchie、Aska、Yumi及Gigi合唱《全身暑假》，為音樂會掀起高潮。

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