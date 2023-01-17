中銀香港︱與JNYBeatz合作試唱電音賀年歌 姚焯菲鼓勵派電子利是

16歲人氣女歌手姚焯菲 (Chantel) ，去年與微辣為中國銀行(香港)拍攝電子利是賀年短片，今年再度獲中銀香港邀請代言，更與beat maker JNYBeatz合作，推出賀年MV《電子利是大Phone收》，介紹中銀香港手機銀行及BoC Pay「兔年喜氣Phone利是。
在新歌MV中，Chantel一改抒情歌路，嘗試電子pop rock曲風，百變造型包括紅噹噹時尚牛仔賀年look、粉紅兔仔少女頭箍look，來表達甜美beatz、霸氣beatz、發夢beatz、Foodie beatz、Party beatz、賣萌beatz，唱盡少女逗利心聲。對於首嘗電音曲風，Chantel說：「喜歡試不同音樂風格，與JNYBeatz合作接觸到電子音樂，整首歌很party beat，原來《恭喜你》可以無限loop，新世代再唱都有發揮空間。」
夢想成真與Miffy合作
除了與JNYBeatz唱電音賀年歌外，Chantel更與Miffy為中銀香港拍攝廣告宣傳硬照，切合品牌在農曆年「有福到，有福兔主題，她稱很開心與Miffy一起成為兔年主角：「與Miffy拍檔，真的夢想成真，我從小就是Miffy迷，家中有很多Miffy插畫和公仔，看了插畫很久才知它是兔女，還有她為何總是正面視人，後來知道作者Dick Bruna希望她與小孩子一樣直接，直接表達心中的問題。」
表明升學不影響樂壇發展
過年後將赴新西蘭升學的Chantel表明，「雖然到新西蘭讀書，但不是離開香港樂壇，同公司已有計劃，今年會推出幾首新歌，我會定時返香港，兼顧歌手工作，大家不用擔心。」又要準備海外留學，又年近歲晚，她自言相當忙碌：「朋友與公司同事知我有一段時間見不到，紛紛預早與我團年farewell，好似After Class、聲夢同學都要聚會，還有學校，今年可能要食10幾餐團年飯。」
利是錢是第一桶金
雖然將到外國讀書，Chantel笑言絕不會錯過逗利是機會：「親朋戚友講明縱使未必見到我，會透過中銀香港BoC Pay及手機銀行派電子利是給我，所以就在新西蘭也會收到祝福。」有一位財務專家爸爸，她自小已儲利是錢：「儲利是錢是小朋友的第一桶金，舊年已開始將利是錢用作理財，預算做自己演藝進修基金，另外仲有一個5年計劃，希望可以儲幾年錢，建立自己的時裝品牌。」
讚Chantel學嘢快
JNYBeatz將《恭喜你》賀年歌重新混音，變成電音賀年歌，他稱過程有趣，又讚16歲的Chantel去唱，能為《恭喜你》減齡，「Chantel第一次唱這類電子感十足的快歌，音樂節奏領悟相當高，對她來說沒有甚麼難度，唱了一兩次已捉到這首歌的beat。」JNYBeatz十分期待今個農曆年，皆因他計劃與太太及小朋友外遊過年：「與不少香港人一樣，隔了兩、三年可以再去旅行，大家都好有期待，雖然未必可以去親戚家拜年，但儀式會做足，就是派利是及逗利是，現在有了電子利是好方便，我會幫小朋友儲起利是錢做教育基金。」