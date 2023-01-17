中銀香港︱與JNYBeatz合作試唱電音賀年歌 姚焯菲鼓勵派電子利是

16 歲 人 氣女歌手姚焯菲 (Chantel) ， 去年與微辣 為 中國銀行(香港) 拍攝電子利是賀年短片，今年再度獲 中銀香港邀請代言 ，更與beat maker JNYBeatz 合作，推出 賀年M V 《電子利是大 Phone 收》， 介 紹中銀香港手機銀行及 BoC Pay 「兔年喜氣Phone利是。 在新歌MV中，Chantel一改抒情歌路，嘗試電子pop rock曲風，百變造型包括紅噹噹時尚牛仔賀年look、粉紅兔仔少女頭箍look，來表達甜美beatz、霸氣beatz、發夢beatz、Foodie beatz、Party beatz、賣萌beatz，唱盡少女逗利心聲。對於首嘗電音曲風，Chantel說：「喜歡試不同音樂風格，與JNYBeatz合作接觸到電子音樂，整首歌很party beat，原來《恭喜你》可以無限loop，新世代再唱都有發揮空間。」

夢想成真與 Miffy 合作 除了與JNYBeatz唱電音賀年歌外，Chantel更與Miffy為中銀香港拍攝廣告宣傳硬照，切合品牌在農曆年「有福到，有福兔主題，她稱很開心與Miffy一起成為兔年主角：「與Miffy拍檔，真的夢想成真，我從小就是Miffy迷，家中有很多Miffy插畫和公仔，看了插畫很久才知它是兔女，還有她為何總是正面視人，後來知道作者Dick Bruna希望她與小孩子一樣直接，直接表達心中的問題。」 表明升學不影響樂壇發展 過年後將赴新西蘭升學的Chantel表明，「雖然到新西蘭讀書，但不是離開香港樂壇，同公司已有計劃，今年會推出幾首新歌，我會定時返香港，兼顧歌手工作，大家不用擔心。」又要準備海外留學，又年近歲晚，她自言相當忙碌：「朋友與公司同事知我有一段時間見不到，紛紛預早與我團年farewell，好似After Class、聲夢同學都要聚會，還有學校，今年可能要食10幾餐團年飯。」