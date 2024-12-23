中銀香港︱衛詩雅：跑步與理財 同樣要堅持 黃浩然分享半馬拉松備賽心得

衛詩雅、黃浩然、朱敏瀚、阮浩棕、丁子朗、劍擊運動員張小倫、中國香港田徑總會主席關祺，以及中國銀行(香港)「中銀香港」個人金融及財富管理部總經理盧慧敏等，今日出席遮打花園舉行的「POWER UP全城起跑禮」活動揭幕，並為聖誕「打卡」裝置進行亮燈儀式。眾人又推廣「POWER UP全城賺賞」，鼓勵大家及早展開理財之旅。 第二屆「中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松」(「中銀港珠澳半馬」)，鼓勵客戶及早展開理財之旅。半馬賽事路程約21公里，起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者起跑後可沿港珠澳大橋香港連接路飽覽香港國際機場的美景。今年首度增設「兒童田徑運動會」，邀請6至9歲的小朋友參與競技運動。

鼓勵跑手和投資者 欣賞沿途 明媚風光 出爐「亞太影后」衛詩雅表示，她的演藝生涯就像一場半馬拉松：「由16年前入行到現在，當中路途漫長，途中的風景亦不時轉換，有時跑入低谷，有時會欣賞到優美景色，而最近有幸跑到最風光明媚的道路，當中的每一步亦是一個過程。」 衛詩雅又指，人生有起有跌，理財投資亦一樣，需要作長遠計劃，需要耐心和堅持，總有一天可達到目標，她續說：「知道『POWER UP全城賺賞』其中一個任務，只要開戶或提升賬戶，都有理財獎賞，輕輕鬆鬆都可以開始理財之旅。」她稱啟動禮的特色裝置，配合燈光表演令她感到POWER UP，更即場呼籲市民大眾趁著聖誕假期期間，到此「打卡」感受正能量。

同為活動大使的黃浩然，今年將參與中銀港珠澳半馬，他表示：「我有數年跑半馬的經驗，平日亦不時跑步，加上剛剛聽到幾位專業運動員分享，使我可以準備得更加完善，相信今次可以最佳狀態參賽。若時間許可，希望在賽前抽空到港珠澳大橋作實地考察。」而黃浩然亦非常欣賞今年新增設「兒童田徑運動會」，將這項體育盛事推廣至新一代。 丁子朗 朱敏瀚 阮浩棕投資做足功課 此外，將參與兩公里賽事的朱敏瀚和阮浩棕，同樣有跑半馬拉松經驗，兩位均稱正積極備賽：「我覺得跑半馬拉松就像投資理財，跑半馬拉松要計劃目標和策略，還要面對顛簸路況、就突發狀況作好準備；投資都一樣，大家要找到適合自己的策略，定期分析，同時為人生作好保障，以應對意料之外的轉變。」 談到投資，丁子朗表示：「不論賽道長短，賽前的準備亦同樣重要，就像投資一樣，不論投資金額的高低，同樣需要做足功課。」

遮打花園 特色裝置打卡感受正能量 由即日起至12月28日期間，中銀香港於遮打花園設置多組特色裝置及燈光表演，包括由不同新年祝願拼砌成的「2025」字樣裝置、熊貓親子燈光裝置以及中銀港珠澳半馬起跑藝術裝置作公眾展覽。